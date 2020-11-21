В России вторые сутки подряд выявляется больше 24 тысяч случаев коронавируса и установлен новый рекорд по числу заболевших. За последние сутки выявлено 24 822 случая COVID-19 в 85 регионах, 467 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране нарастающим итогом отмечено 2 064 748 заболевших и 35 778 умерших. В Москве подтверждено 7168 новых случаев заражения, это максимум с начала пандемии. Умерли за сутки 74 человека.

Из российских больниц за сутки выписан 26 021 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 577 435.