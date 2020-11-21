Во Владивостоке закрыли движение по мосту на остров Русский из-за обледенения и падения льда с вантовых конструкций на проезжую часть

ГУ МЧС России по Приморскому краю В Приморье из-за последствий циклона введен режим ЧС. Сильный ветер и ледяной дождь стали причинами энерго- и теплоаварий, проблем с сотовой и интернет-связью, перебоев в движении общественного транспорта, паромов, поездов. Ряд авиарейсов задержаны

ГУ МЧС России по Приморскому краю

Во Владивостоке закрыли движение по мосту на остров Русский из-за обледенения и падения льда с вантовых конструкций на проезжую часть. "Восток-Медиа" со ссылкой на городскую администрацию сообщает, что ледяные куски выбивают даже куски асфальта.

В отличие от Золотого моста, где пилоны имеют конструкцию в виде буквы V, и ванты расходятся к верху в стороны от проезжей части, на Русском мосту ванты сходятся к центру проезжей части и, соответственно, размещены над ней, объяснили в администрации.

Из-за сильного обледенения повредился декоративный кожух одной из вант, сама ванта не пострадала. В диспетчерской организации ДСД "Дальний Восток", в ведении которой находится мост, агентству ТАСС опровергли информацию СМИ об обрушении оболочки центральной 15-й юго-восточной ванты. "Никакого обрушения нет, есть обледенение вант, сейчас лед подтаивает и падает на проезжую часть. Потому и закрыли движение", - сообщили в учреждении.

По предварительным данным, движение по мосту планируется открыть 21 ноября. Организована бесплатная переправа с Русского острова на материк на пароме "Босфор Восточный". В среднем один рейс вмещает около 20 автомобилей. Горожан без личного транспорта до места отправления парома будут доставлять автобусами.

На острове скопились большие очереди из желающих попасть на паром, сообщает Deita.ru. Многие узнали о том, что мост закрыт, только отстояв в гигантской пробке на подъезде к нему. Одна из жительниц подсчитала, что, с учетом пропускной способности парома, ей придется отстоять в очереди 8 часов.

Мост - единственный способ попасть на остров Русский, где, по официальным данным, проживает около 5 тысяч человек. Там расположены Дальневосточный федеральный университет, где учатся более 21 тысячи человек, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части. В последний раз мост на Русский закрывали в сентябре из-за тайфуна "Майсак".

В жилых домах на острове с вечера 18 ноября нет света из-за обрыва электросети из-за ледяного дождя и сильного ветра, с 19-го, а в ряде домов с 20 ноября нет воды. К вечеру субботы в магазинах закончились газовые баллоны, спички, питьевая вода в пятилитровых емкостях, передает РИА "Новости". Дефицитом также стали хлеб и соль.

В Приморье из-за последствий циклона введен режим ЧС. Сильный ветер и ледяной дождь стали причинами энерго- и теплоаварий, проблем с сотовой и интернет-связью, перебоев в движении общественного транспорта, паромов, поездов. Ряд авиарейсов задержаны. Больше всего пострадали города Владивосток и Артем. Без света остались около 180 тысяч человек, больше 20 тысяч - без тепла. Для жителей домов, где нет воды, света или отопления, организованы пункты временного размещения. Детей в школах и детсадах кормят горячим трехразовым питанием.

Для устранения последствий циклона на помощь приморским энергетикам направлены бригады специалистов из Сахалинской, Амурской областей, Еврейской АО и Хабаровского края, а также сотрудники МЧС и военнослужащие.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал погодную ситуацию уникальной для Приморья и подобной той, что наблюдалась в Москве в декабре 2010 года. "Коллеги проанализировали, что в этом веке впервые наблюдался ледяной дождь такой интенсивности", - сказал он.

Данное явление связано с чередованием по вертикали теплых и холодных воздушных масс в атмосфере: "Падающий сверху снежок тает и затем в приземном слое воздуха, где температура ниже, чем на высоте 1 тысяча - 1,2 тысячи метров, опять подмерзает. Такая система, когда капелька, обрамленная ледовым панцирем, падает на подстилающую поверхность, и формируется слой в несколько сантиметров льда".

По словам Вильфанда, такая погода продлится в Приморье еще день-два.