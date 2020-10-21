"Аэрофлот" разрешил опоздавшим пассажирам бесплатно менять билеты за полчаса до вылета

Компания "Аэрофлот" на полгода отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям. Это значит, что пассажиры экономкласса, опаздывающие на самолет или решившие не лететь, смогут менять билеты без доплат, пишет РИА "Новости".

Ранее "Аэрофлот" взимал за переоформление билетов 2600 рублей. Правило действует для всех билетов экономкласса, приобретенных с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно.

"Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете", - сообщается на сайте "Аэрофлота".

Для изменения даты и переоформления билета нужно обратиться по месту его покупки или в круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота". Ранее компания отменяла сбор за переоформление билетов, купленных в июне, но тогда бесплатно поменять билет можно было не позднее чем за два дня до отправки рейса.