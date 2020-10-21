Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не нашла нарушения прав приемной дочери главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева в связи с обнародованием ее обнаженных фотографий

Алексей Поляков / Moscow-Live.ru Юрий Дмитриев

Настоящее Время / YouTube

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не нашла нарушения прав приемной дочери главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева в связи с обнародованием ее обнаженных фотографий. Они были показаны в сюжете государственного телеканала "Россия". О решении Роскомнадзора сообщил на своей странице в "Одноклассниках" детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

По его словам, в ответе Роскомнадзора говорится, что использованные в сюжете "снимки были подвергнуты специальной обработке, фото скрыты двойной компьютерной ретушью, исключающей возможность идентификации как самого ребенка, так и отдельных фрагментов изображений, подпадающих под определение материалов порнографического характера".

Омбудсмен, в свою очередь, полагает недопустимым "использование порнографических фотографий ребенка для привлечения общественного внимания" к делу историка, поскольку это "может нанести вред психическому здоровью несовершеннолетней потерпевшей". При этом в указанном телевизионном репортаже подчеркивалось, что приемная дочь Дмитриева уже страдает от сильнейшей психологической травмы.

Сюжет, в котором показали фотографии ребенка, ставшие причиной возбуждения уголовного дела в отношении Юрия Дмитриева, вышел в эфир 26 сентября 2020 года. А уже 29 сентября Верховный суд Карелии ужесточил наказание историку Дмитриеву по обвинению в насильственных действиях сексуального характера до 13 лет колонии строгого режима.

Накануне, 28 сентября, почти 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело Дмитриева в суд любого другого региона. В суде заявили, что общественность не вправе просить перенести дело в другой регион.

После ужесточения приговора в защиту Дмитриева также выступили посол Франции по правам человека Франсуа Крокетт и уполномоченной правительства Германии по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер.

В их заявлении говорилось, что решение Верховного суда Карелии, приговорившего главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева к 13 годам заключения, "далеко от того чтобы быть беспристрастным", приговор же - "это новая попытка заставить замолчать тех, кто хочет раскрыть исторические преступления в России и сохранить память о сталинском терроре".

"Господин Дмитриев и его работа заслуживают нашей поддержки. Мы потрясены приговором", - заявили представители правительств Германии и Франции.

Юрию Дмитриеву инкриминировали девять фотографий приемной дочери (в возрасте 3, 4 и 6 лет), на которых видны ее наружные половые органы. Ему также вменяли прикосновения к промежности ребенка, когда девочке было 8 лет. В ответ на обвинения Дмитриев объяснял, что несколько раз прикасался к промежности приемной дочери в период, когда у нее был энурез, чтобы проверить сухость белья. Показания историка подтверждаются выписным эпикризом из больницы.

Фотографии, которые Дмитриев, по его словам, сделал для врачей после жалоб приемной дочери на боль в паху, суд дважды не признал порнографическими. Эксперты, изучавшие тексты допросов приемной дочери, представили в суд заключение, что ребенок дал показания против бывшего опекуна под давлением следователя и психолога.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 года ограничения свободы. Суд также учел срок пребывания Дмитриева в СИЗО. Прокуратура тогда требовала приговорить его к девяти годам колонии строгого режима.

14 июня того же года Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.

9 апреля этого года официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) подверг сомнению мотивы ареста Дмитриева и призвал пересмотреть его дело.

64-летний Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Соратники историка убеждены, что истинный мотив преследования Дмитриева - его многолетняя работа по поиску мест массовых расстрелов времен Большого террора на северо-западе России. В 2018 году Российское военно-историческое общество решило провести раскопки в урочище Сандармох. РВИО высказало гипотезу, что захороненные были советскими военнопленными, которых расстреляли финские войска. После того, как Дмитриев и его коллега Сергей Колтырин высказались против этой теории, их обвинили в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Впоследствии районный суд в Медвежьегорске освободил Колтырина от наказания по состоянию здоровья, однако в начале апреля тот умер от рака в тюремной больнице.