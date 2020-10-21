Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов назвал ношение перчаток избыточной и неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, так как многие пользуются ими неправильно.

"Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования. <...> Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски", - сообщил Чуланов "Интерфаксу".

При ношении перчаток нужно не касаться ими лица, снимать их, не касаясь поверхности, утилизировать в специальные мусорные контейнеры. По словам Чуланова, более эффективно обрабатывать руки кожными антисептиками при входе в общественный транспорт и выходе из него, так как на контактный способ передачи коронавируса приходится только 10%, которые "значительной роли не играют". Основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный.

"Если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают", - отметил инфекционист. В то же время он подчеркнул важность ношения масок для сдерживания эпидемической ситуации: это "должны делать все без исключения".

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову объяснить, так ли нужны перчатки в общественных местах людям, не работающим в сфере питания и услуг. Он отметил, что некоторые специалисты считают спорным требование обязательно носить перчатки в общественных местах, так как их длительное ношение способствует размножению бактерий и вирусов, а многие люди надевают одноразовые перчатки многократно.