екатеринбург.рф Мэрия Екатеринбурга призвала журналистов не вырывать из контекста и не интерпретировать дословно фразу главы города Александра Высокинского о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте

екатеринбург.рф

Мэрия Екатеринбурга призвала журналистов не вырывать из контекста и не интерпретировать дословно фразу главы города Александра Высокинского о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Накануне, отвечая на вопрос читателей портала E1.ru, можно ли пассажирам самим выгонять "ковид-диссидентов" из транспорта, мэр ответил "Можно и нужно".

"Глава Екатеринбурга в первую очередь думает о безопасности и здоровье горожан и призывает всех проявить сознательность и гражданскую позицию. Всё в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть ее", - заявили в мэрии.

Там также отметили, что муниципальная инспекция ежедневно проводит рейды в транспорте, торговых центрах и других общественных местах, проверяя соблюдение масочного режима. "Всем нам нужно понимать, что от самосознания, взаимоуважения и ответственности зависит наше здоровье и будущее", - цитирует мэрию E1.ru.

Портал также выложил фрагмент интервью, где Высокинский говорит о выдворении пассажиров без масок. После слов "Можно и нужно" он заявил, что заболеваемость коронавирусом растет, и власти предпринимают максимум усилий, чтобы не допустить повторения жестких мер. Мэр отметил, что ограничения - "не то, к чему нужно стремиться", но если не соблюдать элементарные условия, к ним придется вернуться.

По словам Высокинского, в городе было около 30 случаев, когда транспорт простаивал из-за того, что нарушители масочного режима отказывались выходить. "Мы сейчас будем искать юридический путь, и мы его найдем, будем обращаться в суд и будем взыскивать убытки предприятия за простой автобусов и другого транспорта. Это недешево. И я думаю, что это будет существенно больше, чем штраф", - заключил он.

За последние сутки в Свердловской области выявлено 255 новых случаев коронавируса, 10 человек скончались.