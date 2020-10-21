Россияне, как следящие, так и не следящие за ходом президентской кампании в США, больше симпатизируют действующему главе Белого дома Дональду Трампу, нежели его сопернику-демократу Джо Байдену, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на сентябрьский опрос "Левада-центра".

В целом Трампа поддержали 16% респондентов, Байдена - 10%. Среди тех, кто внимательно следит за американскими выборами, поддержка действующего президента еще выше: 39% за Трампа, 13% - за его оппонента. Впрочем, участники опроса вообще мало интересуются выборами в США. Если о предыдущей кампании к октябрю 2016 года знал 91% россиян, то сейчас - только 62%.

"В целом у нас никто не разбирается в том, что происходит в Америке, за исключением нескольких процентов ангажированной публики", - прокомментировал данные опроса директор "Левада-центра" Лев Гудков. По его мнению, симпатии к Трампу можно объяснить инерцией еще с прошлых выборов, когда пропаганда активно раскручивала его и критиковала соперницу от демократов Хиллари Клинтон, а также присущей Трампу "некоторой ксенофобией".

В 2016 году, согласно опросу "Левады", в октябре Трампа поддерживали 38% респондентов, Клинтон - 9%. А в ноябре за Трампа "проголосовали бы" 60% россиян, и только 5% выбрали бы Клинтон. Спустя четыре года российские федеральные каналы рассказывают о действующем президенте США намного больше, чем о его сопернике по выборам, но предпочитают нейтральные и осторожные комментарии, "поскольку кремлевская пропаганда понимает, что Байден был бы худшим вариантом, нежели Трамп", говорит Гудков.

По подсчетам "Медиалогии", на пяти федеральных каналах (Первый, "Россия-1", РЕН ТВ, ТВЦ, НТВ) с начала года по 19 октября о Трампе было 5628 нейтральных сообщений, 1251 негативное и 340 позитивных. Нейтральных сообщений о Байдене было 700, негативных - 167, позитивных - 123.