АГН Москва / Кирилл Зыков В России за сутки умерли 317 пациентов с коронавирусом - максимум с начала пандеми

АГН Москва / Кирилл Зыков

В России за последние сутки выявлено 15 700 случаев коронавируса в 85 регионах и максимальное число смертей с начала эпидемии - скончались 317 человек. Всего в стране выявлено 1 447 335 заболевших и 24 952 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

В Москве отмечено 4389 заболевших и 63 умерших за сутки. Это максимум летальных случаев в столице с начала июня. За последние сутки в Москве госпитализировано 1215 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 383 человека.

Из российских больниц за сутки выписано 10 952 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 096 560 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 4389 (63)

Санкт-Петербург - 684 (49)

Московская область - 466 (11)

Нижегородская область - 332 (8)

Ростовская область - 305 (13)

Свердловская область - 255 (10)

Архангельская область - 247

Воронежская область - 243 (8)

Красноярский край - 237 (4)

Забайкальский край - 223 (4)

Республика Бурятия - 211

Республика Коми - 210 (6)

Алтайский край - 205 (2)

Республика Крым - 203 (2)

Ханты-Мансийский АО - 193 (2)

Волгоградская область - 188 (2)

Новосибирская область - 186 (3)

Ульяновская область - 184 (4)

Кемеровская область - 182 (8)

Иркутская область - 180 (7)

Республика Саха (Якутия) - 177

Ямало-Ненецкий АО - 175 (2)

Омская область - 173 (5)

Мурманская область - 172 (4)

Ставропольский край - 171 (4)

Томская область - 171 (2)

Оренбургская область - 168

Пензенская область - 166 (2)

Саратовская область - 165 (3)

Республика Алтай - 160

Хабаровский край - 158

Самарская область - 143 (3)

Тюменская область - 138 (4)

Пермский край - 132 (4)

Кировская область - 127 (1)

Брянская область - 126 (3)

Приморский край - 125

Краснодарский край - 121 (5)

Орловская область - 120 (2)

Удмуртская Республика - 116 (8)

Тверская область - 114 (4)

Калужская область - 107

Ленинградская область - 106

Амурская область - 105 (1)

Ивановская область - 104 (1)

Челябинская область - 104 (3)

Рязанская область - 102 (2)

Ярославская область - 101

Кабардино-Балкарская Республика - 100 (4)

Белгородская область - 99

Костромская область - 99 (1)

Курская область - 97 (2)

Тамбовская область - 95

Республика Калмыкия - 92 (4)

Республика Хакасия - 92

Вологодская область - 90 (2)

Астраханская область - 87 (3)

Владимирская область - 86

Псковская область - 85 (1)

Республика Дагестан - 85 (6)

Сахалинская область - 83

Смоленская область - 82 (5)

Карачаево-Черкесская Республика - 82

Тульская область - 79

Калининградская область - 79 (2)

Республика Тыва - 78 (5)

Липецкая область - 76 (2)

Курганская область - 76 (3)

Новгородская область - 74

Республика Карелия - 70

Республика Башкортостан - 69 (1)

Республика Адыгея - 67

Республика Мордовия - 65

Республика Ингушетия - 58

Республика Марий Эл - 55 (2)

Севастополь - 53 (2)

Камчатский край - 51

Республика Северная Осетия - 49

Магаданская область - 48

Чувашская Республика - 47 (3)

Республика Татарстан - 44

Еврейская АО - 30

Чеченская Республика - 4

Ненецкий автономный округ - 3

Чукотский АО - 1

