В России за последние сутки выявлено 15 700 случаев коронавируса в 85 регионах и максимальное число смертей с начала эпидемии - скончались 317 человек. Всего в стране выявлено 1 447 335 заболевших и 24 952 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
В Москве отмечено 4389 заболевших и 63 умерших за сутки. Это максимум летальных случаев в столице с начала июня. За последние сутки в Москве госпитализировано 1215 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 383 человека.
Из российских больниц за сутки выписано 10 952 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 096 560 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 4389 (63)
Санкт-Петербург - 684 (49)
Московская область - 466 (11)
Нижегородская область - 332 (8)
Ростовская область - 305 (13)
Свердловская область - 255 (10)
Архангельская область - 247
Воронежская область - 243 (8)
Красноярский край - 237 (4)
Забайкальский край - 223 (4)
Республика Бурятия - 211
Республика Коми - 210 (6)
Алтайский край - 205 (2)
Республика Крым - 203 (2)
Ханты-Мансийский АО - 193 (2)
Волгоградская область - 188 (2)
Новосибирская область - 186 (3)
Ульяновская область - 184 (4)
Кемеровская область - 182 (8)
Иркутская область - 180 (7)
Республика Саха (Якутия) - 177
Ямало-Ненецкий АО - 175 (2)
Омская область - 173 (5)
Мурманская область - 172 (4)
Ставропольский край - 171 (4)
Томская область - 171 (2)
Оренбургская область - 168
Пензенская область - 166 (2)
Саратовская область - 165 (3)
Республика Алтай - 160
Хабаровский край - 158
Самарская область - 143 (3)
Тюменская область - 138 (4)
Пермский край - 132 (4)
Кировская область - 127 (1)
Брянская область - 126 (3)
Приморский край - 125
Краснодарский край - 121 (5)
Орловская область - 120 (2)
Удмуртская Республика - 116 (8)
Тверская область - 114 (4)
Калужская область - 107
Ленинградская область - 106
Амурская область - 105 (1)
Ивановская область - 104 (1)
Челябинская область - 104 (3)
Рязанская область - 102 (2)
Ярославская область - 101
Кабардино-Балкарская Республика - 100 (4)
Белгородская область - 99
Костромская область - 99 (1)
Курская область - 97 (2)
Тамбовская область - 95
Республика Калмыкия - 92 (4)
Республика Хакасия - 92
Вологодская область - 90 (2)
Астраханская область - 87 (3)
Владимирская область - 86
Псковская область - 85 (1)
Республика Дагестан - 85 (6)
Сахалинская область - 83
Смоленская область - 82 (5)
Карачаево-Черкесская Республика - 82
Тульская область - 79
Калининградская область - 79 (2)
Республика Тыва - 78 (5)
Липецкая область - 76 (2)
Курганская область - 76 (3)
Новгородская область - 74
Республика Карелия - 70
Республика Башкортостан - 69 (1)
Республика Адыгея - 67
Республика Мордовия - 65
Республика Ингушетия - 58
Республика Марий Эл - 55 (2)
Севастополь - 53 (2)
Камчатский край - 51
Республика Северная Осетия - 49
Магаданская область - 48
Чувашская Республика - 47 (3)
Республика Татарстан - 44
Еврейская АО - 30
Чеченская Республика - 4
Ненецкий автономный округ - 3
Чукотский АО - 1