ГТРК "Ставрополье" / YouTube ФСБ сообщила о задержании двух бывших боевиков Басаева, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году

ГТРК "Ставрополье" / YouTube

ФСБ сообщила о задержании двоих уроженцев Ставрополья, участвовавших в вооруженном нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Как сообщается на сайте ФСБ, Расул Майлубаев и Загир Якубов состояли в банде Шамиля Басаева и Хаттаба и не понесли уголовного наказания

ФСБ не уточняет, когда и где были задержаны Майлубаев и Якубов, а также была ли избрана в их отношении мера пресечения. Задержание проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ.

Там напомнили, что в результате нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году погибло более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.

По данным Следственного комитета, с задержанными уже проведены необходимые следственные действия. "В ходе совместной работы с другими правоохранительными органами получены доказательства их причастности к вышеуказанным преступлениям. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Майлубаева и Якубова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте ведомства. Личность других участников нападения устанавливается.