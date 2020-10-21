В режиме видеоконференции состоялась встреча Владимира Путина с членами правления РСПП

Пресс-служба Президента России В режиме видеоконференции состоялась встреча Владимира Путина с членами правления РСПП

Пресс-служба Президента России

Российские власти не собираются вводить никакие жесткие меры в связи с распространением коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать", - сказал глава государства.

По словам президента, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, медики научились бороться с этой болезнью. "Появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются", - отметил Владимир Путин. Сейчас главным в борьбе с заболеванием должны стать продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, соблюдение профилактических мер и вакцинация, подчеркнул он.

Президент признал, что в России растет число летальных исходов, связанных с заражением коронавирусом. Но частично это объясняется более тщательной фиксацией причин смертности от заболевания, считает Путин. В этом его поддержали эксперты.

"Смертность у нас, к сожалению, подросла от ковида по сравнению с весной, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности", - сказал Путин. При этом "общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной", отметил Путин. По его словам, "это все-таки основной показатель состояния системы здравоохранения".

С просьбой не вводить в России новый карантин на заседании РСПП к Путину обратились члены бюро правления союза. Как рассказал источник РБК, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов предложил ограничиться точечными мерами там, где это необходимо, поскольку, по его мнению, более жесткие меры убьют малый и средний бизнес. Мнение Мордашова поддержал совладелец и глава "ФосАгро" Андрей Гурьев, который недавно возглавил координационный совет РСПП по противодействию коронавирусу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается повторное введение режима строгой самоизоляции. По его словам, сейчас ситуация отличается от той, что была весной, поскольку под нужды борьбы с пандемией была качественно перестроена система здравоохранения.

За последние сутки в России коронавирус выявили у 15,7 тыс. человек, общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 1,447 млн. За сутки в России скончались 317 человек с коронавирусом.