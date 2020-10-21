Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет

Стоп-кадр видео tvsoyuz / Youtube.com Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен 2 августа 1979 года. Он возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года

Мультиблог протоиерея Димитрия Смирнова / Youtube.com

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) Василий Рулинский.

"Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке", - написал Рулинский, отметив, что панихиду по новопреставленному отцу Димитрию отслужил председатель Синодального отдела владыка Пантелеимон (Шатов). В мае 2020 года Смирнов перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией и с тех пор проходил реабилитацию.

Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен 2 августа 1979 года. Он возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. 25 августа 2020 года Священный синод РПЦ по его прошению освободил его от этой должности.

Высказывания Смирнова нередко вызывали скандалы и общественный резонанс. В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин, резко критиковал законопроект "О профилактике домашнего насилия". Протоиерей назвал женщин, живущих в гражданском браке с партнером, "бесплатными проститутками". Церковнослужитель также заявлял о необходимости освящать ядерное оружие, без которого "России вообще бы не было".

3 мая после литургии Смирнов назвал нынешнюю пандемию "чрезвычайно полезным явлением". По его оценке, с тех пор, как началась пандемия, "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".

По поводу смертей людей, заразившихся коронавирусом, в том числе врачей и священников, Смирнов сказал, что они "отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм". Он напомнил, что отцы церкви называли здоровье божьим даром, а болезнь - "даром бесценным". Только терпя болезнь, человек обретает важное качество души - терпение, которое протоиерей назвал главным фундаментом всех добродетелей.

Он также призывал итальянцев бунтовать против "безбожных" властей, закрывающих храмы в период эпидемии коронавируса. "Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт, в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь", - заявил Смирнов, рекомендовав посещать храм, несмотря ни на что. Свой "призыв к бунту" церковнослужитель подкрепил заверениями, что высшей меры наказания от европейских властей все равно никто не дождется.