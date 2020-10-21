Следственный комитет Российской Федерации В Лобне подросток погиб при взрыве снаряда в патриотическом центре, директор и педагог задержаны

Следственный комитет Российской Федерации

В подмосковной Лобне задержали педагога и директора центра дополнительного образования после гибели 14-летнего подростка, в руках которого сдентонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. Задержанные подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка, сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.

Трагедия произошла 20 октября в детско-юношеском военном-патриотическом центре "Созвездие", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, преподаватель пустил подростка в центр и оставил его одного. Снаряд взорвался, когда мальчик его разбирал. "Он разорвался, ребенок повредил артерию и умер", - сообщил собеседник агентства. Разрушений и пожара от разрыва снаряда не было.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия с привлечением инженеров-взрывотехников. Назначен комплекс судебных экспертиз, изъята необходимая документация. По местам жительства подозреваемых проведены обыски. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, приведшие к трагедии.

По словам директора досугового центра Маргариты Лукиной, погибший подросток там не занимался, передает телеканал "360". "Комсомольская правда" пишет, что ребенок ходил в патриотический клуб "Каскад", а снаряды и мины мог принести его руководитель Олег Егин.

"Предварительно сотрудники центра сообщили, что мальчик якобы сам принес на занятия мину в сумке. Однако сейчас установлено, что на самом деле боеприпас находился в здании, в комнате, где занимался патриотический клуб. Там же найдены еще несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны", - сообщил источник газеты в правоохранительных органах.

Один из бывших учеников Егина рассказал, что педагог учил собирать и разбирать макеты оружия, проводил стрельбы на природе из пневматического оружия и занятия в лесу с металлоискателем. На странице Егина в соцсетях есть фотографии с найденными проржавевшими фрагментами боеприпасов.

Подруга погибшего мальчика рассказала "Звезде", что он серьезно увлекался раскопками в местах ведения боев. "Я думаю, он в очередной раз сходил с другом в поход и хотел что-то показать преподавателю кружка. Многие находки относят в музей нашего города", - сообщила школьница.