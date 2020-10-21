За десять лет, которые Сергей Собянин руководит мэрией Москвы, Русская православная церковь получила из городского бюджета свыше четырех миллиардов рублей. Это значительно больше, чем выделялось средств при предшественнике Собянина - Юрии Лужкове, который тоже прослыл покровителем РПЦ, за что получал высокие церковные награды даже после своей отставки.

За десять последних лет только на прямые субсидии церкви из столичного бюджета ушли минимум 1,2 миллиарда рублей, подсчитали "Открытые медиа". Самой известной и заметной программой поддержки церкви стала программа постройки храмов в каждом районе столицы, получившая неофициальное название "200 храмов". Идею, правда, начали обсуждать еще при Юрии Лужкове.

Уже в 2017 году патриарх Кирилл говорил, что двухсот храмов столице мало, да и сами строящиеся церкви должны быть просторнее и вмещать не по 200−300 человек, а хотя бы по 500.

Официально Москва не дает живые деньги на строительство храмов - финансирование обеспечивают частные спонсоры. Однако столичное правительство выделяет землю под будущие церкви, что иногда приводит к протестам местных жителей. Самый известный конфликт такого рода начался в 2015 году в парке "Торфянка" на северо-востоке столицы - РПЦ пришлось уступить, построив храм не в самом парке, а неподалеку.

Строительство церквей ведется на пожертвования, для сбора которых в 2010 году финансово-хозяйственное управление (ФХУ) РПЦ учредило Фонд поддержки строительства храмов города Москвы. Он собирает деньги от частных лиц, бизнесменов и иногда от строительных компаний, которые возводят дома рядом с будущими храмами. Возглавляющий фонд бывший заместитель мэра Москвы Владимир Ресин в начале 2019 года утверждал, что с 2011 года на строительство храмов в столице уже было потрачено 30 млрд рублей пожертвований.

Иногда бюджет Москвы финансирует церковные стройки напрямую. Так, на возведение главного храма Минобороны в подмосковном парке "Патриот" столичное правительство направило из городского бюджета 2 млрд рублей.

Бюджетные деньги также тратятся на проведение православных праздников. Больше всего средств уходит на выставку-форум "Православная Русь". Каждый год она проходит в День народного единства 4 ноября и посвящена разным историческим темам. На открытие всегда приходят патриарх и мэр Москвы, а нередко к ним присоединяется и президент Владимир Путин.

Если в 2009 году тогдашний мэр Юрий Лужков выделил выставке всего 4,3 млн рублей, то в 2010 году врио мэра Владимир Ресин распорядился потратить на нее уже 6,2 млн рублей. А уже через год, когда Москву возглавил Собянин, мэрия направила на нее сразу 47,9 млн рублей. Пик расходов на "Православную Русь" пришелся на 2017 год - тогда столичное правительство не пожалело на нее 300 млн рублей. Позже расходы снизились, но остались стабильными - ровно по 65 млн рублей. Всего с 2011 года по сегодняшний день московские власти потратили на проведение форума более 830 млн рублей.

Активно спонсирует Москва и культурный фонд "Кино-телекомпания "Православная энциклопедия". С 2003 года на телеканале ТВЦ выходит одноименная передача, которую финансирует московский бюджет. За время правления Сергея Собянина года на эти цели было потрачено почти 200 млн рублей.

Помимо прямого финансирования есть и косвенное субсидирование церкви. Упомянутый культурный фонд занимается выпуском "Православной энциклопедии", которую активно продвигают и популяризируют высшие чиновники страны. В 2018 году Сергей Собянин заявлял, что издание можно найти во всех столичных библиотеках. При нем Москва потратила на закупку "Православной энциклопедии" 52,3 млн рублей. Большую часть закупок сделала дирекция департамента образования и науки Москвы, потратившая на энциклопедию 36,4 млн рублей. А следом за ней Центральная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, подведомственная департаменту культуры Москвы. Ее расходы на закупку энциклопедий - 15,94 млн рублей.

Сергей Собянин продолжает дело Юрия Лужкова и в поддержке зарубежных приходов РПЦ, для которых на бюджетные деньги закупается утварь и православная литература. С 2011 года на эти цели потратили почти 90 млн рублей.

Одно время закупки церковной утвари проводились у подконтрольного РПЦ художественно-производственного предприятия "Софрино". Однако в 2020 году грант неожиданно отдали "Федерации мототуризма" - организации, основанной байкерским клубом "Ночные волки". Его члены и их глава Александр Залдостанов по кличке Хирург известны как группа поддержки президента России Владимира Путина. Они неоднократно получали многомиллионные президентские гранты. Западная пресса также обращала внимание на то, что байкеры Залдостанова вместе со спецназом РФ принимали активное участие в операции по присоединению Крыма к России. Залдостанов также известен как один из лидеров движения "Антимайдан", созданного в России для борьбы с оппозицией и "революционной угрозой".