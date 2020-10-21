Су-34 разбился в Хабаровском крае во время тренировочного полета

Бомбардировщик Су-34 разбился в Хабаровском крае во время учебно-тренировочного полета, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. Летчики выжили, они успели катапультироваться.

"Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в лесисто-равнинной местности.

"На земле разрушений нет", - отметили в пресс-службе, данные которой приводит "Интерфакс". Причины случившегося пока не называются. Как сообщает РИА "Новости", причиной падения самолета могла стать техническая неисправность. На место происшествия направлена комиссия Восточного военного округа.