Бывшая жена бизнесмена и сына экс-генпрокурора России Артема Чайки Марина в эфире передачи "Женщины сверху" на телеканале "Дождь" заявила, что бывший муж ее бил.

По ее словам, это происходило в конце 2009 года. "Он мог поднять на меня руку. То руку, то ногу", - рассказала Марина. Из-за этого, заметила она, ей пришлось уехать в другой город, но муж вынудил ее вернуться угрозами, что заберет детей.

Марина Чайка сказала, что не уходила от мужа из-за маленького возраста детей и того, что ей некуда было идти, и последующие 11 лет она надеялась, что может наладить семейные отношения. По словам женщины, ее муж считал, что она должна сидеть дома с детьми, не разрешал ей водить машину, а встречаться с подругами можно было только с его разрешения, сообщает Znak.com.

Редакция телеканала "Дождь" сообщила, что отправила запрос Артему Чайке.

30 июля 2020 года мировой суд участка N378 Пресненского района Москвы удовлетворил ходатайство Марины Чайки и развел ее со старшим сыном бывшего генпрокурора России и нынешнего полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки - Артемом. Пара прожила в браке 21 год, у них четверо детей.

Накануне суда юрист Екатерина Гордон опубликовала видеообращение, в котором Марина Чайка просит супруга дать развод и вернуть ей паспорт. Также женщина пожаловалась на угрозы отобрать у нее детей в случае расторжения брака.

Но дело о разводе еще не закрыто - юристы бывшего супруга Марины подали апелляцию.

Артем Чайка в расследовании Фонда борьбы с коррупцией

Об огромной бизнес-империи семьи бывшего Генпрокурора РФ Юрия Чайки, ставшего для многих своеобразным символом коррупции, и его двух сыновей Артема и Игоря стало известно в 2015 году, когда Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, обнародовал самое большое расследование года.

Активисты ФБК выявили целый ряд преступных схем, организованных этим семейством. По материалам расследования был смонтирован 44-минутный фильм.

Расследование в отношении семьи Чайки состояло из нескольких частей. В нем шла речь не только о Генпрокуроре, но и его сыновьях. Так, сотрудники фонда выяснили, что Артем Чайка владел гостиницей Pomegranate на греческом полуострове Халкидики. Один ремонт этой гостиницы, по оценкам Фонда, стоил от 25 до 29 млн евро. В документах на гостиницу Pomegranate Артем Чайка был назван "резидентом Швейцарии". В неофициальной базе швейцарских адресов был обнаружен фиктивный адрес сына генпрокурора РФ и его жены Марины - дом, оформленный на украинца Богдана Лисуренко, косвенно также связанного с Лопатиной.

Кроме того, на этом же полуострове сотрудники ФБК нашли на берегу моря виллу, которая также принадлежала Артему Чайке.

Журналисты издания также нашли еще один отель Артема Чайки на полуострове Халкидики - Potidea Palace Hotel, который вплотную примыкает к первой гостинице. Покупателем по контракту выступил Артем Чайка как официальный представитель греческой компании. Сделка ему обошлась почти в 14 млн евро, из которых более 6 млн было оплачено деньгами и чеками греческого банка Piraeus, а еще 7,5 млн евро предоставил в кредит тот же банк Piraeus, погасив прежние обязательства продавца отеля.

Вскоре сотрудники ФБК нашли в Швейцарии недвижимость, оформленную на Артема Чайку: оказалось, что в сентябре 2014 года он приобрел дом оценочной стоимостью 2,7 млн франков (примерно 198 млн рублей). "Теперь можно утверждать, что Артем Чайка не только оформил себе в Швейцарии резидентскую визу, но и приобрел там недвижимость. Наличие жилья подразумевает и наличие счетов в местных банках, необходимых для обслуживания дома", - заключили авторы расследования.

В ФБК отмечали, что у семьи Чаек есть в Швейцарии юридическая контора FT Conseils, расположенная в Лозанне. Она сопровождает семейные дела Чаек в Швейцарии. Весной 2015 года Артем Чайка купил у своего брата Игоря около 40% акций этой фирмы. В семейной сделке о приобретении акций юридической конторы Артем Чайка указал свой фиктивный швейцарский адрес, оформленный на украинца Лисуренко.

Фонд борьбы с коррупцией в своем расследовании заявил о подозрениях в адрес Артема Чайки в незаконном захвате Верхнеленского пароходства, госпредприятия в Иркутсткой области, и выведении из госсобственности "как минимум 12 судов класса "река - море". Авторы расследования отмечали, что экс-директор пароходства Николай Паленный обвинил Чайку в рейдерском захвате в эфире одного из федеральных каналов. Через несколько дней после эфира Паленного нашли повешенным в его гараже. Следственные органы не занимались расследованием его смерти. ФБК считает, что полученные Чайкой средства были переведены им на счета в Швейцарии.

Авторы расследования полагали, что Артем Чайка "завладел многомиллионными предприятиями по всей России", некоторые из которых ранее принадлежали государству. Среди активов, которые ФБК назвал частью бизнеса старшего сына генпрокурора РФ, - Тыретский солевой рудник, Воробьевское месторождение в Калуге, Первая нерудная компания, ранее принадлежавшая РЖД, "Сибирский элемент" и другие предприятия.

В 2016 году Артем Чайка стал единственным владельцем крупнейшего производителя щебня в России - УК ПНК, которая объединяла 17 щебеночных заводов России: Ангасольский, Бесланский, Гавриловский, Камнереченский, Крутокачинский, Курагинский, Медвежьегорский, Орский, Сибирцевский, Сулинский, Талданский, Жипхегенский, Исетский, Мочищенский, Оленегорский, Хребетский и Шершнинский. Артем Чайка также являлся владельцем крупнейшего поставщика пищевой соли в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах - ООО "Восточно-Сибирская торгово-промышленная компания" (ВСТПК).

Еще в октябре 2014 года Forbes опубликовал расследование о бизнес-империи Артема Чайки с выручкой в 200 млн долларов. Артем Чайка и до этого попадал под пристальное внимание СМИ, в том числе в связи с возможной причастностью к громкому делу о "крышевании казино". Forbes также упоминал скандалы, связанные с попыткой захвата МУП "Серпуховские недра", потенциального участника строительства ЦКАД.