Согласно данным Росстата за семь месяцев 2020 года, в России умерло на 57 961 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. 22,6 тысячи умерло от COVID-19, у 15,3 тысячи причина смерти иная, однако в диагнозе подтверждена новая коронавирусная инфекция

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Стопкоронавирус.рф

Согласно данным Росстата за семь месяцев 2020 года, в России умерло на 57 961 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. 22,6 тысячи умерло от COVID-19, у 15,3 тысячи причина смерти иная, однако в диагнозе подтверждена новая коронавирусная инфекция.

При этом еще у 4,7 тысячи человек коронавирус "существенно повлиял на развитие смертельных осложнений", сообщает "Медицинский вестник" со ссылкой на информацию ведомства.

Ранее департамент здравоохранения Москвы заявил, что коронавирусная инфекция обосновывает всю избыточную смертность в столице за август.

Росстат подтвердил наличие разночтений в статистике смертности от COVID-19. По данным оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией, с апреля по 18 сентября в России от COVID-19 скончались 19 195 человек. Но Росстат подсчитал, что только за четыре месяца (апрель-июль) 2020 года от коронавируса умерло 22 590 россиян. Такие данные содержатся в отчете о естественном движении населения в разрезе субъектов РФ за январь-июль 2020 года.

"Пальму первенства" среди регионов с наибольшей разницей между статическими данными удерживают Москва, Санкт-Петербург, Московская, Астраханская, Тюменская и Тверская области.

В Росстате пояснили, что статистика базируется на данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). При этом в июньском отчете ведомства отмечалось, что в связи с карантинными мероприятиями в ряде субъектов не в полной мере обеспечили регистрацию фактов рождения и смерти в системе ЕГР ЗАГС и они будут дополнены позднее, после снятия карантинных мер.

"Эти данные и не могут сходиться, так как статистика оперштаба - это количество летальных исходов, которые они ежедневно получают из стационаров. А данные, которые публикует Росстат, сформированы на основе выписанных медицинских свидетельств о смерти. Понятно, что в период столь масштабной эпидемии обработка данных в свидетельствах о смерти ведется с определенным запаздыванием", - отмечает главный научный сотрудник отделения анализа статистики здоровья населения Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Алла Иванова.

Напомним, в сентябре Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусной инфекцией. Часть медучреждений оформляли этих пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19.

Ранее сообщалось, что почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса и считают заниженными официальные цифры.

В апреле 2020 года ВОЗ выпустила обязательные для всех входящих в организацию стран рекомендации по кодированию летальных исходов от коронавирусной инфекции. На основе этих рекомендаций были выпущены Национальные рекомендации, которые были разосланы во все медицинские организации.

"В период эпидемии главной задачей было вылечить людей, а правильно закодировать смерть - вторичной. Не потому, что кто-то не хотел или не умел пользоваться этими рекомендациями, а потому что приоритет все-таки был за лечением. Невозможно за столь короткое время обеспечить, чтобы все медицинские специалисты, имеющие отношение к кодированию причин смерти, правильно и однозначно кодировали эти события. И комментарии из многих стран это подтверждают: имеют место разные ситуации по определению причин смерти в домах престарелых, у медицинского персонала", - пояснила главный научный сотрудник Минздрава Алла Иванова.

В начале сентября неточность российской статистики смертности от COVID-19 подтвердила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, проверенные ведомством перепрофилированные под лечение коронавирусных больных стационары оформляли пациентов как умерших от других заболеваний. В ответ на это министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что анализ, выявивший ошибочные подсчеты, основан на данных по отдельным медучреждениям, а Росздравнадзор не уполномочен разбираться в статистике.

"Проблема кодирования причин смерти есть, но я бы не выделял отдельно коронавирус, - пояснил научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко академик РАН Рамил Хабриев. - Для того чтобы сейчас установить, имелись ли ошибки в кодировании, какие диагнозы были правильные, надо поднять все выписки, истории болезни, эпикризы и сравнивать их со свидетельствами о смерти: какие диагнозы в них учитывались. Не уверен, что такое политическое решение примут".

По мнению Хабриева, следует указать специалистам на ошибки кодирования, провести обучающие семинары по кодированию причин смерти в соответствии с 10-й версией Международной классификации болезней (МКБ-10). В НИИ Семашко разработана система автоматического кодирования летальных исходов, но пока она не востребована практическим здравоохранением.