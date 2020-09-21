Родственники потерпевших по делу Фургала потребовали компенсацию в 1,5 млрд рублей

АГН Москва / Кирилл Зыков Мосгорсуд разрешил следователям предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Мосгорсуд разрешил следователям предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, сообщает РИА "Новости".

Суд разрешил оставить без изменения постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года. Таким образом решение нижестоящей инстанции об отмене постановления хабаровской прокуратуры 2005 года, закрывшей уголовное преследование Фургала в связи с отсутствием доказательств, признано законным. Теперь Фургала официально обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского. Кроме того, на сегодняшнем заседании родственники потерпевших попросили взыскать с бывшего главы региона полтора миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда.

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности экс-губернатора к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители. В этом году истекает срок давности (15 лет) по делу Фургала. Если приговор вынесут раньше, он может получить пожизненный срок. Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. При этом в Следственном комитете отмечали, что имеют неопровержимые доказательства его причастности к организации двух убийств и одного покушения.

Отставной майор вооруженных сил Евгений Зоря, имевший российское и канадское гражданство, был убит 29 октября 2004 года в 50 метрах от Кировского РОВД в Хабаровске. Киллер выпустил в него всю обойму из пистолета Макарова.

Зоря уволился из российской армии в 1994 году, после чего занялся бизнесом. Он начинал с челночных поездок в Китай, Турцию, Польшу, затем создал торговый центр "Анна" и разветвленную сеть киосков розничной торговли (ЧП "Зоря", ООО "Купава-Трейлер", "Продкараван"). Одно время Зоре принадлежало информационное агентство "Жираф". Коммерсант также учредил ряд ООО, занимающихся различным производством: от пластиковых окон до торгового оборудования. Впоследствии Зоря приобрел недвижимость и открыл свое дело в Канаде, но периодически приезжал в Хабаровск.

По одной из версий, Евгений Зоря поплатился за связь с криминальным авторитетом Юрием Масленниковым по кличке Краб. Он был "смотрящим" по Хабаровску, однако в апреле 2004 года был низложен местной ОПГ "Общак", с которой у него произошел конфликт. Краб скрылся, прихватив "воровскую кассу".