Железноводский городской суд Ставропольского края вынес приговор блогеру из Ингушетии Исропилу Нальгиеву, задержанному по делу о применении насилия к представителям власти во время акции протеста 26-27 марта 2019 года в Магасе.

На том митинге его участники выступали против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией и требовали отставки руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который подписал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. На фоне ратификации этого соглашения парламентом Ингушетии и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией.

Блогер Нальгиев, принимавший участие в протестах, был задержан в Ингушетии в апреле прошлого года, а затем перевезен в ИВС Нальчика. Сотрудники силовых ведомств на основании постановления следователя провели обыски в его доме, изъяли мобильный телефон и ноутбук. Городской суд Нальчика избрал Нальгиеву меру пресечения в виде заключения под стражу.

Нальгиева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) во время митинга и приговорили к 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Но, как сообщил "Интерфаксу" его адвокат Хусейн Гулиев, блогера освободили прямо в зале суда в связи с отбытием срока в СИЗО. Освобождение связано с вступившим в силу в 2018 году законом, засчитывающим один день содержания под стражей до вынесения приговора за полтора дня в колонии.

Прокурор запрашивал для активиста один год и три месяца лишения свободы, но суд дал срок ниже запрошенного гособвинением. Сам Нальгиев признался, что бросил стул в росгвардейца, но отрицал политический мотив своих действий.

В октябре прошлого года Исропил Нальгиев направил в Европейский суд по правам человека жалобу на свой арест и штраф из-за участия в протестных акциях. По его словам, во время обыска правоохранители не представились и не предоставили каких-либо документов, разрешающих проводить обыск.