 

Управление Роскомнадзора по Республике Карелия

Начальник Роскомнадзора Карелии Дмитрий Артюхин уволился после лишения прав за пьяную езду, пишет "Daily Карелия". Он уверяет, что написал заявление об увольнении по собственному желанию. На вопрос, связано ли увольнение с постановлением суда, он сказал, что "просто принял решение сам".

"Так все преподносится, как будто я пьяным ездил. Накануне вечером был праздник - День семьи и верности, я немного выпил. Утром нарушил ПДД, остановили сотрудники ГИБДД", - сказал чиновник в разговоре с изданием.

Утром 9 июля служебный Ford Focus Артюхина остановили сотрудники ДПС. При проверке на опьянение алкотестер показал положительный результат, напоминает издание.

По данным из картотеки суда, в начале сентября Артюхин был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года по статье об управлении транспортом в пьяном виде (статья 12.8 УК).