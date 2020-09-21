Начальник Роскомнадзора Карелии Дмитрий Артюхин уволился после лишения прав за пьяную езду, пишет "Daily Карелия". Он уверяет, что написал заявление об увольнении по собственному желанию. На вопрос, связано ли увольнение с постановлением суда, он сказал, что "просто принял решение сам".

"Так все преподносится, как будто я пьяным ездил. Накануне вечером был праздник - День семьи и верности, я немного выпил. Утром нарушил ПДД, остановили сотрудники ГИБДД", - сказал чиновник в разговоре с изданием.

Утром 9 июля служебный Ford Focus Артюхина остановили сотрудники ДПС. При проверке на опьянение алкотестер показал положительный результат, напоминает издание.

По данным из картотеки суда, в начале сентября Артюхин был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года по статье об управлении транспортом в пьяном виде (статья 12.8 УК).