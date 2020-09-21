В Ленинградской области Приозерский суд отказался продлить арест бывшему муниципальному депутату-единороссу Илье Русинову, передает "Интерфакс". Русинова обвиняют в стрельбе по людям, которые на лодке приблизились к его даче в июне.

В региональном управлении СКР уточнили, что Русинова освободили под запрет определенных действий - в частности, он не сможет посещать массовые мероприятия и выходить из дома по ночам.Русинова арестовали 23 июня. По версии следствия, за три дня до этого он поругался с семьёй с 14-летним ребёнком, которая, по его мнению, слишком близко подплыла на лодке к его дачному участку. Русинов выстрелил в людей из карабина, в результате чего находившаяся в лодке женщина получила тяжелое ранение.

Издание "МБХ Медиа", не называя имени пострадавшей, пишет, что она перенесла искусственную кому и переливание крови, а в ближайшее дни ей предстоит шестая операция. Сколько всего людей было в лодке, не уточнялось.

С 2014 по 2019 годы Илья Русинов был депутатом петербургского муниципального образования "Измайловское". На момент ареста он числился исполнительным директором коммерческой компании. До того он был в Петербурге муниципальным депутатом. После задержания "Единая Россия" приостановила его членство в партии.