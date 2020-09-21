Автомобиль влетел в пешеходов после столкновения с другой легковушкой в центре Москвы, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД в понедельник. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали.
"Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улиц Остоженка и Померанцев переулок. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил пешеходов", - сказали в пресс-службе управления.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины произошедшего.У одной из пострадавших медики диагностировали открытый перелом конечности и ампутацию левой лодыжки.Телеканал "360" со ссылкой на источник сообщил, что машина, сбившая пешеходов, принадлежит начинающему певцу Эльмину Гулиеву (выступает под псевдонимом Эллей).
После аварии он отказался комментировать произошедшее и давал показания сотрудникам ДПС. Позже в разговоре с изданием "Подъем" он подтвердил, что был за рулем, и заявил, что готов помочь пострадавшим. Также он рассказал, как сбил пешеходов.
"Я ехал по главной прямо, а машина выезжала на главную. Я не успел остановиться, уходил от удара и въехал в людей. Второй водитель - взрослый мужчина, он говорит, что ехал на зеленый и не виноват", - заявил Гулиев.
Второй участник аварии Александр сообщил "Подъему", что он ехал на зелёный сигнал светофора, а водитель Infinity на красный.Московский департамент транспорта в Telegram сообщил, что, по предварительной информации, в ДТП виновен водитель Infiniti - он двигался на красный свет.
Четыре человека пострадали в мощной аварии на Остоженке в Москве, сообщил наш корреспондент. После столкновения одна из иномарок вылетела на тротуар и сбила пешеходов.
Публикуем видео с места. pic.twitter.com/igfj00YWPx— Телеканал 360° (@360tv) September 21, 2020