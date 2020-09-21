Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав В МВД РФ проводят лишь проверку "по факту инцидента с Навальным", никакого расследования покушения на убийство не ведется

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

На 21 сентября в России начаты три судебных процесса по факту отравления 20 августа в Томске оппозиционного политика Алексея Навального, который был госпитализирован в Омске после экстренной посадки самолета, направлявшегося в Москву. Доставленный вскоре в глубокой коме в Германию в клинику "Шарите" Навальный более двух недель находился в стабильно тяжелом состоянии и только 14 сентября был отключен от аппарата ИВЛ.

Хотя правительство Германии сообщило, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок", а военная лаборатория ФРГ нашла в образцах его кожи, крови и мочи следы отравляющего вещества, в России до сих пор не расследуется дело по факту покушения на убийство Навального.

А все три начатых процесса основаны на положениях ст. 144 и 145 УПК РФ - проведение проверки по заявлению лица на предмет выявления признаков преступлений. И по результатам этих проверок может быть вообще отказано в возбуждении уголовного дела.

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) 21 сентября заявили, что максимальный срок доследственной проверки (30 дней) уже истек, а фонд так и не получил ни отказа в возбуждении уголовного дела, ни постановления о его возбуждении. По этой причине сотрудники ФБК больше не намерены являться в транспортную полицию Томска на опросы.

Апелляция по обжалованию бездействия Следственного Комитета РФ состоится 28 сентября в Мосгорсуде. Обжалование бездействия в виде непроведения проверки и непринятия решения ОМВД по Советскому району Томска, в который ФБК изначально подало заявление, еще не назначено, хотя жалоба была направлена 16 сентября. Бездействие Томского линейного отдела МВД России, который 20 августа начал "проверку" и не принял в предельный срок (30 суток) никакого процессуального решения, как это предусмотрено в ст. 144 и 145 УПК РФ, подана 21 сентября, сообщается в Telegram-канале "Юристы ФБК".

В ходе доследственной проверки транспортной полицией по факту инцидента с Навальным уже опрошено около 200 человек и проверка еще продолжается. "В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции проведен обширный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошено около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным, либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним. В настоящее время следователями проводится анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других сведений и документов. Доследственная проверка продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по СФО.

Полицейские также повторно опрашивают сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки в Томск и Новосибирск, сообщает "Интерфакс". Сейчас следователи проводят анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других сведений и документов.

В свою очередь Генеральная прокуратура РФ обратилась в Федеральное министерство юстиции Германии с запросом, в котором попросила дать возможность опросить Алексея Навального, находящегося на лечении в берлинской клинике "Шарите", передает "МБХ медиа".

Россия также запросила информацию о состоянии Навального и возможности его участия в следственных действиях. "При отсутствии противопоказаний прошу провести опрос А. А. Навального в целях прояснения следующих вопросов", - говорится в тексте запроса.

Генпрокуратуру, в частности, интересует, кто и когда запланировал поездку политика в Новосибирск и Томск, а также кто ее организовывал и сопровождал оппозиционера.