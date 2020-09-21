Независимая экспертиза показала, что найденный мертвым в СИЗО националист Максим Марцинкевич (Тесак) не мог самостоятельно нанести обнаруженные на его теле травмы

АГН Москва / Сергей Киселев Кроме того, пользователи нашли пост Марцинкевича в соцсети "Вконтакте", датированный 2014 годом. Тесак написал, что вскоре едет "отбывать пятерку за гомофобию", и не собирается совершать самоубийство

АГН Москва / Сергей Киселев

Независимая экспертиза показала, что найденный мертвым в СИЗО националист Максим Марцинкевич (Тесак) не мог самостоятельно нанести обнаруженные на его теле травмы. Об этом сообщил "МБХ медиа" адвокат Алексей Михальчик, который представляет интересы отца Марцинкевича.

Он отметил, что обратился к Елене Кучиной, экспертиза которой привела к уголовному делу против эксперта в так называемом деле "пьяного мальчика". "Мы считаем, что эксперт взяла на себя смелость прийти к категоричным выводам о невозможности нанести самостоятельно такие повреждения. У нас были предположения, на данный момент специалист пришла к таким же выводам, которые подтвердили наши предположения. Все это указывает на несостоятельность суицида", - сказал Михальчик.

Он добавил, что Кучина проводила экспертизу по опубликованному ранее посмертному фото Марцинкевича. По словам Михальчика, родственники Тесака продолжают настаивать на возбуждении уголовного дела об убийстве. Ранее главе Следственного комитета Александру Бастрыкину была подана соответствующая жалоба.

Адвокат Матвей Цзен заявил, что убийство Марцинкевича могли организовать "влиятельные люди", которые не хотели допустить выхода националиста на свободу. "Причин здесь может быть три: политическая его позиция, его борьба с педофилами и его борьба с наркоторговцами. <…> Можно предложить, что есть педофильское лобби, члены которого не простили ему его активной деятельности, [направленной против них], - заявил адвокат - Идея, что Марцинкевич, который был шоуменом по жизни, не сумел устроить шоу из собственной смерти, кажется странной. Даже если он был в очень плохом настроении, невероятно, что он наложил на себя руки".

Другой адвокат Владимир Краснов рассказал, что Марцинкевич жаловался защитникам на физическое и моральное давление в тюрьмах. От него требовали признаться в том, чего он не совершал: "то ли убийства, то ли причинение тяжких телесных повреждений". "Буквально еще два дня назад разговаривали с ним [Тесаком], и в его планы точно не входило покидать этот мир, несмотря на все его несовершенство. Он очень рассчитывал, что по прибытии в Москву на следственные действия продолжит бороться вместе с адвокатами за свое честное имя", - сообщил юрист.

Кроме того, пользователи нашли пост Марцинкевича в соцсети "Вконтакте", датированный 2014 годом. Тесак написал, что вскоре едет "отбывать пятерку за гомофобию", и не собирается совершать самоубийство. "Если я вдруг вскрою вены, повешусь или умру от сердечной недостаточности - значит мне помогли. Я абсолютно здоров и суицидальных мыслей нет. А если я вдруг "добровольно" решу давать какие то показания или в чем-то признаваться - значит пытки в России не отменили", - пишет он.