Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным "организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева"

Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, лишенный своего статуса адвоката, теперь подозревается в возможном мошенничестве

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным "организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева".

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, лишенный своего статуса адвоката, теперь подозревается в возможном мошенничестве. Как говорится на сайте СК, Пашаев, "возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров".

По данным СМИ, на которые ссылается глава СК, Пашаев, якобы, "обманным путем прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь".

Пашаев уже заявил о своей непричастности к хищению квартиры. "Эта семья получила деньги, о чем у меня есть подтверждение. Мы все в этой квартире, которая тогда не была приватизирована, были прописаны. Я заплатил деньги и они выписались. Хищения не было", - сообщил Пашаев агентству ТАСС, отметив, что спокойно относится к проверке СК.

"Это же хорошо и правильно, после проверки вся эта ситуация закончится", - сказал он РИА "Новости", подчеркнув, что уверен в своей правоте и следствие тоже в ней убедится.

Теперь уже бывший адвокат Эльман Пашаев стал известен в связи с резонансным процессом по делу о смертельном ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым. В ходе процесса Пашаев неоднократно давал комментарии СМИ, в том числе прямо противоречащие друг другу. По сообщениям СМИ, он также обещал Ефремову, что тому не грозит строгий приговор. Однако Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и отправил его в колонию на 8 лет. После приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева.

18 сентября стало известно, что совет Адвокатской палаты Северная Осетия - Алания лишил Пашаева статуса адвоката на год. Федеральная палата адвокатов посчитала, что Пашаев нарушил требования Кодекса профессиональной этики в связи с их публичной активностью по резонансному делу. Прекращения адвокатского статуса Пашаева, а также возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского (он представлял интересы потерпевших по делу Ефремова) добивался и Минюст за их публичные высказывания в рамках расследования и суда по делу Ефремова.