Президент России Владимир Путин своим указом распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу.

Как следует из текста указа, в положение о Федеральной службе войск национальной гвардии будет внесено два изменения. В целях укрепление и поддержание воинской и служебной дисциплины и правопорядка в войсках нацгвардии теперь будет организована политработа, а именно, - будет организована "военно-политическая (политическая) работа".

Кроме того, будет организовано "проведение мероприятии в области физической культуры и спорта".

Данные изменения в указ N510 "О Федеральной службе войск национальной гвардии РФ" от 30 сентября 2016 года вступают в силу с 21 сентября 2020 года.

Напомним, в марте 2020 года глава Росгвардии Виктор Золотов сообщал, что в ведомстве намерены создать "институт военных политруков" для "дальнейшего развития морально-психологического обеспечения".

В июле 2018 года Путин также подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны. Как сказано на сайте ведомства, это управление предназначено для "организации в Вооруженных Силах военно-политической работы" и "реализации государственной политики в области обороны, поддержание в Вооруженных Силах морально-политического и психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины". В задачи управления входит и "организация военно-политической пропаганды и агитации в Вооруженных Силах".