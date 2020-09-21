Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, объявившему сухую голодовку, запретили участвовать в заседании суда по его собственному делу.

"Судья (Татьяна) Юферова огласила следующее решение: "Подлежит удалению до окончания прений". То есть, в ближайшие месяцы дело Шестуна будет рассматриваться без участия подсудимого, и он не сможет участвовать в допросах свидетелей и защищать себя", - сообщила "Интерфаксу" его супруга Юлия Шестун. По ее словам, такое решение суд принял по ходатайству стороны государственного обвинения.

"Шестун, как известно, уже больше месяца держит голодовку из-за пыточного графика заседаний и отсутствия возможности на подготовку для защиты. С прошлой пятницы он и вовсе объявил сухую голодовку. Сегодня он уже во второй раз даже не смог выйти из камеры в конвойном помещении. Судья приказала принести его на стуле, что и произошло" , - сказала она.

Адвокат Людмила Сметанина, защищающая Шестуна, отметила, что защита считает решение суда нарушением права подсудимого на справедливое разбирательство, предусмотренное статьей 6 Европейской конвенции по правам человека. "Оглашая постановление, судья указала, что по ходатайству Шестуна он будет возвращен в зал при устранении причин удаления. Однако каких именно - не разъяснила. Постановление не мотивировано и не справедливо. Удаление Шестуна из зала суда в условиях отсутствия каких-либо нарушений с его стороны порядка в суде существенно нарушает его право на защиту, лишает его возможности допрашивать показывающих против него свидетелей, давать показания, участвовать в исследовании доказательств. Защита обязательно будет его обжаловать", - подчеркнула адвокат.

Она отметила, что вернуться в процесс, если решение об удалении из заседания будет признано законным, Шестун сможет к последнему слову - стадии судебного разбирательства, следующей за прениями сторон.

Бывший глава Серпуховского района, который уже больше двух лет находится в СИЗО, был арестован летом 2018 года. Ему вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ), легализация денежных средств (часть 4 статьи 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (статья 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Кроме того, обвинение утверждает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.

Находясь в СИЗО, Шестун неоднократно жаловался на пытки и издевательства. В знак протеста он трижды объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора. Предпоследняя голодовка Шестуна делилась 223 дня. Сообщалось, что его состояние было близко к критическому. Решение прекратить голодовку арестованный объяснил просьбой Европейского суда по правам человека, который принял к рассмотрению его жалобу.

Новую голодовку Шестун объявил в конце июля и держит ее до сих пор. Из-за плохого самочувствия он уже не может самостоятельно передвигаться.

До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.

В настоящее время дело Шестуна рассматривает Подольский городской суд Подмосковья.