В Иркутской области в районе Байкала в ночь на вторник (по местному времени) произошло сильно землетрясение, сообщило ГУ МЧС по региону. Эпицентр залегал на глубине 2 км, он находился в районе поселка Култук в 31 км к северо-западу от Слюдянки и в 83 км к юго-западу от Иркутска.

По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, магнитуда составила 5,9, класс 14,7, интенсивность 8,1. В Иркутске и Слюдянке 5-6 баллов.По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение в районе озера Байкал имело магнитуду 5,3 (по данным Геологической службы США, магнитуда равнялась 5,5. Региональное управление МЧС заявило о магнитуде 5,9).

Сильные толчки жители почувствовали около 02:06. Сообщения поступают со всех районов Иркутска и Иркутского района. В 02:20 зафиксирована вторая волна.

Как сообщили очевидцы, в городе Слюдянке из-за землетрясения отключилось электричество. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, проводится обследование.

По сообщению ИА "Иркутск Сегодня", некоторые жители вышли на улицу, взяв с собой документы и одеяла. При этом, по наблюдениям редактора агентства, все же тех, кто вышел, меньшинство. Некоторые пишут в соцсетях, что совсем не испугались, "попили чайку и пошли досыпать"