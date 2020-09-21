Кинокритик Антон Долин прекращает сотрудничество с программой "Вечерний Ургант", которая выходит в эфир на Первом канале. Он написал в Facebook, что "решение об этом принято не мной и не создателями программы". Кто принял такое решение и почему, Долин не пояснил.

В "Вечернем Урганте"" он рассказывал о новых кинофильмах. Увольнение не оказалось для него неожиданным. Долин сообщил пообещал продолжить писать для "Медузы", выступать на "Серебряном дожде", читать лекции и рассказывать о фильмах на кинопоказах.

В пресс-службе Первого канала уход Долина не комментировали, а Иван Ургант сказал "Открытым медиа", что прокомментирует его позже.

Долин поблагодарил Ивана Урганта и его программу за сотрудничество, которое продолжалось более восьми лет. "Внутри Первого канала это какая-то Новгородская республика, чудом уцелевшая посреди мрачного Московского царства. Классные, чуткие, остроумные молодые люди, усилиями которых на федеральном телевидении существует этот островок свободы" - написал Долин.

В записи Антон Долин прощается с программой и вспоминает о том, как решил сходить на кастинг в "Останкино", "поддавшись на уговоры коллег с "Маяка".

"Я с порога объяснил, что ненавижу любое телевидение и Первый канал в частности, не понимаю юмористических программ и не умею шутить, никогда в жизни не стану выступать по заранее прописанному сценарию, отказываюсь пиарить продукцию Эрнста и в кадре готов надевать исключительно собственные шмотки - те, в которых хожу по улице. Они дружно заржали и сказали, что я-то им и нужен. И, что самое интересное, оказались правы", - рассказывает Долин.

Антон Долин с 1997 по 2003 год работал корреспондентом и ведущим на радиостанции "Эхо Москвы", также он сотрудничал с "Газетой" и "Московскими новостями". С 2007 по 2019 год Долин работал кинообозревателем на радиостанции "Маяк", с 2010 по 2019-й - на "Серебряном дожде". С 2017 года Долин является главным редактором журнала "Искусство кино". Он сотрудничает с Meduza и другими изданиями.

Кинокритик нередко высказывается на общественно-политические темы, занимая критическую позицию по отношению к политике Кремля. Ряд оппозиционных активистов критиковали его за сотрудничество с Первым каналом и ВГТРК. В холдинге ВГТРК кинокритик сотрудничал с радиостанциями "Маяк" и "Вести FM". Сотрудничество он прекратил после того, как на входящем в тот же холдинг телеканале "Россия 24" появился критический сюжет о нём и его жене - в связи с критикой фильма "Балканский рубеж" со стороны Долина.