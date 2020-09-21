Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Суд в Москве вновь заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Черемушкинский суд Москвы повторно вынес заочный приговор о заключении под стражу гражданки России и Израиля Юлии Ильинской, троекратно проголосовавшей по поправкам к Конституции РФ, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Леонид Соловьев.

На прошлой неделе Мосгорсуд отменил заочный арест Ильинской и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как сообщалось, впервые Черемушкинский суд 27 августа санкционировал ее заочный арест. Сама фигурантка в настоящее время находится в Израиле.

Ильинской заочно предъявлено обвинение в незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования (ч. 2 ст. 142.2 УК РФ). Сама она утверждает, что своей акцией хотела продемонстрировать уязвимость для подтасовок результатов голосования по поправкам в Конституцию.

По версии следствия, в конце июня 2020 года Ильинская трижды получила на территории Израиля бюллетени для общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ. Один из бюллетеней, установило следствие, был получен Ильинской на избирательном участке при посольстве России в Тель-Авиве, второй - в генеральном консульстве РФ в Хайфе, а третий - дистанционным способом.