Гражданские врачи, которые лечили Алексея Навального на воле, обратились к политику с просьбой прекратить голодовку. Полный текст обращения опубликовала в четверг "Медиазона".

Под письмом подписались врачи, у которых на воле лечился Навальный: терапевт Ярослав Ашихмин, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих, нейрохирург Всеволод Шурхай, невролог Андрей Плотников и офтальмолог Анастасия Васильева.

Авторы обращения указывают, что благодаря "поддержке мирового и общественного мнения, а также коллег-медиков" Навального перевели в гражданскую больницу во Владимире. Там было проведены необходимые исследования, консультации нейрохирурга, нефролога и невролога, медицинские заключения и результаты которого были переданы врачам Навального через адвокатов и родственников.

Врачи Навального в свою очередь подготовили собственное мнение и передадут его врачам во Владимире.

"Наша главная задача - сохранить нашему пациенту жизнь и здоровье. Таким образом, мы, как лечащие врачи, обращаемся к Алексею Навальному и просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья, и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого", - говорится в обращении.

По мнению врачей, они предприняли максимум для того, чтобы быть допущенными к пациенту, но "этого не будет". Врачи при этом продолжают настаивать на допуске к Навальному именно их как независимых врачей и переводе оппозиционера в многопрофильный стационар в Москве.

Они также подчеркнули, что "дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью Навального и может привести к самому печальному исходу - к смерти", а потому просят его пока что согласиться на компромисс и прекратить опасную для жизни акцию протеста.

Алексей Навальный держит голодовку с 31 марта с требованием допустить к нему приглашенного гражданского врача. Ранее он жаловался на сильные боли в спине, из-за которых у него отнималась нога. Затем его госпитализировали с сильным кашлем и температурой. Сейчас он находится в областной больнице для заключенных на территории ИК-3 во Владимире.

По данным Русской службы BBC, в тюремной больнице, где находится Навальный, предположительно, дефицит медицинских кадров и персонала. Стационару требуются замначальника больницы, начальник здравпункта и заведующие хирургическим и психиатрическим отделением, а в терапевтическом и туберкулезном отделениях не хватает процедурных медсестер.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков связал обследование Навального в гражданской больнице с всероссийской акцией протеста. "Как только митинг был объявлен - Алексея вывезли на многопрофильное обследование в гражданскую больницу во Владимир, провели большое количество анализов. Как только митинг состоялся - сегодня, внезапно, нам передали все материалы обследований", - написал Волков в Twitter.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ответ на обращение генерального секретаря совета Европы Марии Пейчинович-Бурич сообщила, что Навального посещали врачи не из системы ФСИН. Письмо датировано 16 апреля. В нем Москалькова уверила, что медицинское обеспечение и условия содержания Навального в колонии "соответствует международным стандартам"., серьезных угроз здоровью политика нет.

"Информация предоставлена вам на основе результатов общественного контроля членов общественных наблюдательных комиссий, членов Общественной палаты РФ, членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, посетивших осужденного, а также на основе результатов проверок, проведенных ФСИН по моим ходатайствам", - было сказано в ответе Москальковой, процитированном газетой "Коммерсант".