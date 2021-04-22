Москва, 23 января 2021 года

Provo / DepositPhotos

МВД запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранным гражданам, принявшим участие в несанкционированных акциях протеста в Москве. Об этом сообщил начальник столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрий Сергиенко, слова которого приводит "Интерфакс".

При этом представитель ведомства не уточнил, в каких именно протестных акциях участвовали эти иностранные граждане. Он сообщил также, что с начала 2021 года МВД направило десять ходатайств о признании нежелательным пребывания иностранных граждан, предположительно причастных к экстремистской или террористической деятельности.

В марте СМИ сообщили, что иностранных граждан, участвовавших в протестных акциях в России, лишают вида на жительство и заставляют покинуть страну. В двух случаях гражданам не предоставили документы, обосновывающие выдворение, еще в двух случаях Россию пришлось покинуть гражданам Белоруссии, которые поддерживали своих протестующих соотечественников. Еще одним пострадавшим оказался второкурсник Казанского медицинского университета Андрей Лагунин, который вообще не принимал участия в акции в поддержку Навального, но был задержан и оштрафован, а еще через несколько дней ему было предписано вернуться в Узбекистан, откуда студент приехал по обмену.

32-летнему гражданину Киргизии Денису Адоньеву аннулировали вид на жительство в России и запретили ему въезд в страну до 15 февраля 2061 года после задержания на акции 23 января на Пушкинской площади. По словам Адоньева, он приехал на Пушкинскую примерно за час до начала акции, "вел себя спокойно, лозунги не выкрикивал", но его все же задержали и доставили в ОМВД по району Измайлово. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения митингов (20.2 КоАП). В середине февраля ему выдали документы МВД об аннулировании ВНЖ и запрете на въезд в Россию.

Адоньев рассказал, что в МВД по Измайлово его случай назвали не единичным: "кому-то запретили въезд на 99 лет". По его словам, замначальника отделения по вопросам миграции ОМВД заявил о "вмешательстве в конституционный строй страны", что "равноценно терроризму", а также прямо заявил, что решение о запрете на въезд - политическое.

Похожая история случилась с 22-летним гражданином Молдавии Марком Чеботарем, который около 10 лет живет в Геленджике и имеет двух детей с российским гражданством. 23 января его задержали на акции у здания городской администрации и присудили ему штраф в 15 тысяч рублей. После суда его продержали в отделении полиции еще двое суток, а затем "неформально" допросили в отделении по вопросам миграции. Среди прочего Чеботаря спрашивали, зачем он пришел на акцию, где живет и кто ему заплатил за участие, а затем оштрафовали на 2 тысячи рублей за проживание не по месту регистрации.

В феврале управление МВД России по Краснодарскому краю уведомило молдаванина о запрете на въезд в Россию на пять лет и аннулировании ВНЖ, предписав покинуть страну в течение 15 дней.

13 февраля Россию пришлось покинуть гражданке Белоруссии Лана Саванович, которая была неофициальным координатором белорусской диаспоры в Москве. Летом 2020 года она начала участвовать в пикетах у посольства Белоруссии в Москве и помогать бежавшим в РФ соотечественникам. В сентябре Саванович подала документы на ВНЖ, чтобы затем получить гражданство.

Однако после того, как она дала интервью "Новой газете", знакомый адвокат предупредил ее о возможных проблемах с российскими властями. Так как ответ МВД по вопросу ВНЖ затянулся более чем на три месяца, Саванович "на всякий случай" открыла польскую визу. В конце концов ей сообщили, что ВНЖ готов, но по приезду в миграционную службу оказалось, что белоруска получила отказ "по линии ФСБ".

От агента, который помогал Саванович готовить документы, стало известно, что речь идет о статье об "угрозе конституционному строю РФ" и что женщину называют организатором митингов у белорусского посольства. По совету агента она спешно ушла из миграционной службы и вскоре улетела в Варшаву. "Очень интересная схема: никаких бумаг на руках. Тебе просто дают понять, что ты должен исчезнуть. Можешь оставаться - тогда будь готов к чему угодно", - отметила Саванович.

1 марта в Польшу пришлось перебраться еще одному белорусскому активисту Руслану Хазину, который несколько лет жил в Петербурге и работал электромонтажником на объекте в "Лахта-центре". В прошлом году он участвовал в серии пикетов у посольства Белоруссии и в записи видеообращения в поддержку протестующих соотечественников. Осенью он подал документы на оформление ВНЖ, но в итоге никаких документов ему не выдали и предписали покинуть страну.