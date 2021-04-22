Государственная дума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, отменяющий день тишины перед многодневным голосованием

Госдума РФ Согласно тексту законопроекта, предвыборная агитация должна оканчиваться в 00:00 часов по местному времени первого дня голосования. При этом запрет на агитацию в дни голосования сохраняется

Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва"

Государственная дума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, отменяющий день тишины перед многодневным голосованием. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

Согласно тексту законопроекта, предвыборная агитация должна оканчиваться в 00:00 часов по местному времени первого дня голосования. При этом запрет на агитацию в дни голосования сохраняется. Соответствующие поправки внесены в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" (67-ФЗ). Данная инициатива была предложена в виде поправки ко второму чтению законопроекта группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой, передает "Интерфакс". Также среди авторов инициативы - первый зампред фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) и зампред фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

Также документ позволяет кандидатам, получившим отказ в регистрации на выборы, обжаловать в суде решение избиркома в течение пяти дней со дня решения последней инстанции, то есть вышестоящей избирательной комиссии. Ранее действовавший порядок, согласно которому судебный иск мог быть подан не позднее 10 дней с момента принятия решения первой инстанции независимо от наличия обжалований, был признан Конституционным судом (КС) не соответствующим Конституции РФ.

Изменение вносится в ст. 240 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ.

Кроме того, в законе об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ фиксируется, что основанием для снятия кандидата с выборов не могут быть "очевидные" ошибки в поданных документах, о которых избирком не известил кандидата. В число таких "очевидных" включаются лишь нарушения, которые можно обнаружить без проведения проверки представленных в документах сведений.

Данное изменение было также предложено Ольгой Савастьяновой во исполнение решения КС РФ в виде поправки ко второму чтению законопроекта. Постановление КС было принято 12 марта по жалобе Сергея Цукасова, в 2019 году снятого с выборов в Мосгордуму по иску из-за ошибки в поданных документах. По словам Цукасова, суд отменил его регистрацию, потому что в его документах не было пометки "отсутствует" в графе о наличии имущества за границей.

В марте был принят закон, предусматривающий штрафы за нарушение правил агитации. Теперь физическим лицам грозит штраф от 5 до 20 тысяч рублей, должностным лицам - от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 до 500 тысяч рублей. Закон также позволяет Центральной избирательной комиссии и региональным комиссиям требовать от Роскомнадзора блокировать материалы, изготовленные с нарушением законодательства о выборах, пишет "Новая газета".

В ЦИКе заявляли, что сентябрьское голосование в этом году с большой долей вероятности будет многодневным. Окончательное решение комиссия примет в июне, после того как президент назначит своим указом выборы депутатов Госдумы восьмого созыва.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова приветствовала внесение в Думу законопроекта об отмене "дня тишины" в случае многодневного голосования. "Я не могу к ней относиться по-иному, могу только приветствовать, поскольку это была моя инициатива, как председателя Центризбиркома, я с ней выходила во все соответствующие инстанции. Я очень рада, что законодатели поддержали нашу инициативу", - сказала она.

Отмена "дня тишины" позволит партиям и политикам продолжать агитацию накануне первого дня голосования, добавила она. "Если голосование многодневное, то тут, конечно, в дне тишины нет смысла, поскольку и так два или три дня запрещена агитация, и нецелесообразно сокращать ее еще на день предшествующий", - сказала председатель ЦИК.