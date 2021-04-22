Министерство труда РФ рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, но пока никаких решений нет.

Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, "есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли".

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА "Новости" идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в этом году, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.

Напомним, в этом году первые две рабочие недели мая будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Так, выходные будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Согласно производственному календарю, 1 и 9 мая - праздничные нерабочие дни. Так как 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час.

А 7 мая рабочий день будет полноценным.

Впрочем, никто не запрещает работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Сделать это можно путем издания лок­ального нормативного акта. А так как уни­фицированная форма такого приказа не уст­ановлена, он может издаваться в произвол­ьной форме. Однако в приказе необходимо предусмотреть, что предоставле­нный выходной день подлежит оплате, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).