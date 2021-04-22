Из 30 задержанных в Москве на акциях в поддержку Навального почти все освобождены без составления протоколов

Штаб Навального в Москве / Youtube.com

Большая часть из 30 задержанных в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы к утру 22 апреля были отпущены из отделов полиции без составления протоколов.

"Массовых задержаний на акции не было. Мы проверили отделы полиции. Большинство людей отпускали сразу без составления протоколов", - сообщил ТАСС заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев.

По данным "ОВД инфо", накануне в столице в день митингов полиция и Росгвардия в целом действовали мягче обычного и задержано было всего 30 человек (для сравнения - 31 января на акции протеста в Москве задержали 1653 человека).

Как сообщили в Главном управлении МВД по Москве, в несанкционированной акции 21 апреля приняли участие около 6 тыс. человек. По данным независимых наблюдателей, количество участников акции протеста составило около 25 тысяч человек.