Число новых случаев коронавируса за сутки в РФ продолжает колебаться между 8 и 9 тысячами, 397 человек умерли

Российская вакцина "Спутник V" может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ, запланированной на май, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
"Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если все это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями", - сказал Вершинин, которого цитирует РИА "Новости".
По словам Вершинина, после этих посещений и обмена мнениями и данными со специалистами "Спутник V" войдет в список вакцин, одобренных Организацией для использования в экстренных ситуациях.
"Это, конечно, будет серьезное подтверждение правильности, нужности и эффективности нашей вакцины. Вы знаете, что мы уже заключили соглашения со свыше 60 странами, и еще с десятками стран договорились о локальном производстве нашей вакцины. Я думаю, что после того, как мы проведем такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире", - подчеркнул замглавы МИД РФ. Он добавил, что работа с ВОЗ идет параллельно с наращиванием производства российской вакцины, и уже через месяц мощности позволят производить десятки миллионов доз "Спутник V".
Между тем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 996, до 4 736 121. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ вновь приблизился к отметке в 9 тысяч за сутки, такие колебания между отметками в 8 и 9 тысяч наблюдаются с начала месяца. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0, 01%), в Еврейской автономной области (0,02%), в Республике Алтай и Мурманской области (по 0,04%).
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 397 против 399 днем ранее, до 107 103. Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 8 934, до 4 361 807 человек. Доля выздоровевших, по данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся. Еще 267 211 человек продолжают лечение.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 2704 (54)
Санкт-Петербург - 682 (35)
Московская область - 590 (14)
Ростовская область - 237 (25)
Нижегородская область - 193 (14)
Самарская область - 190 (15)
Воронежская область - 170 (3)
Иркутская область - 151 (7)
Саратовская область - 138 (5)
Свердловская область - 119 (16)
Красноярский край - 116 (10)
Челябинская область - 112 (8)
Волгоградская область - 105 (6)
Пермский край - 102 (8)
Краснодарский край - 101 (11)
Республика Крым - 98 (3)
Республика Башкортостан - 97 (3)
Ставропольский край - 96 (5)
Пензенская область - 94 (4)
Ленинградская область - 88 (8)
Новосибирская область - 85 (4)
Ярославская область - 85 (3)
Белгородская область - 85 (2)
Алтайский край - 83 (8)
Республика Саха (Якутия) - 82 (4)
Ульяновская область - 80 (4)
Брянская область - 80
Тверская область - 78 (8)
Курская область - 76 (2)
Архангельская область - 72 (1)
Кировская область - 72 (1)
Оренбургская область - 71 (5)
Липецкая область - 70 (4)
Омская область - 66 (2)
Вологодская область - 69 (4)
Кемеровская область - 68 (2)
Владимирская область - 67 (5)
Астраханская область - 65 (2)
Ханты-Мансийский АО - 65 (1)
Калининградская область - 63 (2)
Республика Карелия - 62 (2)
Удмуртская Республика - 61 (5)
Ивановская область - 60
Тульская область - 59 (11)
Тамбовская область - 59 (2)
Псковская область - 59 (2)
Калужская область - 57 (2)
Орловская область - 53 (2)
Смоленская область - 52 (5)
Чувашская Республика - 50 (4)
Тюменская область - 50 (3)
Рязанская область - 48 (4)
Республика Коми - 46 (5)
Республика Дагестан - 45
Новгородская область - 42
Курганская область - 37 (3)
Республика Татарстан - 37 (2)
Забайкальский край - 35 (1)
Республика Мордовия - 32 (2)
Приморский край - 32 (1)
Республика Бурятия - 29 (2)
Хабаровский край - 29 (2)
Кабардино-Балкарская Республика - 28
Севастополь - 24 (3)
Республика Хакасия - 23 (2)
Томская область - 21 (4)
Мурманская область - 21
Костромская область - 20 (3)
Сахалинская область - 18 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 18
Республика Марий Эл - 16 (1)
Республика Ингушетия - 15
Республика Калмыкия - 13 (2)
Чеченская Республика - 11 (1)
Республика Адыгея - 11
Амурская область - 11
Карачаево-Черкесская Республика - 11
Республика Северная Осетия - 10
Камчатский край - 9
Республика Алтай - 7 (2)
Магаданская область - 4
Республика Тыва - 2
Чукотский АО - 2
Еврейская АО - 1
Ненецкий АО - 1