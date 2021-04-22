Число новых случаев коронавируса за сутки в РФ продолжает колебаться между 8 и 9 тысячами, 397 человек умерли

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

Российская вакцина "Спутник V" может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ, запланированной на май, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

"Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если все это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями", - сказал Вершинин, которого цитирует РИА "Новости".

По словам Вершинина, после этих посещений и обмена мнениями и данными со специалистами "Спутник V" войдет в список вакцин, одобренных Организацией для использования в экстренных ситуациях.

"Это, конечно, будет серьезное подтверждение правильности, нужности и эффективности нашей вакцины. Вы знаете, что мы уже заключили соглашения со свыше 60 странами, и еще с десятками стран договорились о локальном производстве нашей вакцины. Я думаю, что после того, как мы проведем такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире", - подчеркнул замглавы МИД РФ. Он добавил, что работа с ВОЗ идет параллельно с наращиванием производства российской вакцины, и уже через месяц мощности позволят производить десятки миллионов доз "Спутник V".

Между тем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 996, до 4 736 121. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ вновь приблизился к отметке в 9 тысяч за сутки, такие колебания между отметками в 8 и 9 тысяч наблюдаются с начала месяца. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0, 01%), в Еврейской автономной области (0,02%), в Республике Алтай и Мурманской области (по 0,04%).

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 397 против 399 днем ранее, до 107 103. Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 8 934, до 4 361 807 человек. Доля выздоровевших, по данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся. Еще 267 211 человек продолжают лечение.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 2704 (54)

Санкт-Петербург - 682 (35)

Московская область - 590 (14)

Ростовская область - 237 (25)

Нижегородская область - 193 (14)

Самарская область - 190 (15)

Воронежская область - 170 (3)

Иркутская область - 151 (7)

Саратовская область - 138 (5)

Свердловская область - 119 (16)

Красноярский край - 116 (10)

Челябинская область - 112 (8)

Волгоградская область - 105 (6)

Пермский край - 102 (8)

Краснодарский край - 101 (11)

Республика Крым - 98 (3)

Республика Башкортостан - 97 (3)

Ставропольский край - 96 (5)

Пензенская область - 94 (4)

Ленинградская область - 88 (8)

Новосибирская область - 85 (4)

Ярославская область - 85 (3)

Белгородская область - 85 (2)

Алтайский край - 83 (8)

Республика Саха (Якутия) - 82 (4)

Ульяновская область - 80 (4)

Брянская область - 80

Тверская область - 78 (8)

Курская область - 76 (2)

Архангельская область - 72 (1)

Кировская область - 72 (1)

Оренбургская область - 71 (5)

Липецкая область - 70 (4)

Омская область - 66 (2)

Вологодская область - 69 (4)

Кемеровская область - 68 (2)

Владимирская область - 67 (5)

Астраханская область - 65 (2)

Ханты-Мансийский АО - 65 (1)

Калининградская область - 63 (2)

Республика Карелия - 62 (2)

Удмуртская Республика - 61 (5)

Ивановская область - 60

Тульская область - 59 (11)

Тамбовская область - 59 (2)

Псковская область - 59 (2)

Калужская область - 57 (2)

Орловская область - 53 (2)

Смоленская область - 52 (5)

Чувашская Республика - 50 (4)

Тюменская область - 50 (3)

Рязанская область - 48 (4)

Республика Коми - 46 (5)

Республика Дагестан - 45

Новгородская область - 42

Курганская область - 37 (3)

Республика Татарстан - 37 (2)

Забайкальский край - 35 (1)

Республика Мордовия - 32 (2)

Приморский край - 32 (1)

Республика Бурятия - 29 (2)

Хабаровский край - 29 (2)

Кабардино-Балкарская Республика - 28

Севастополь - 24 (3)

Республика Хакасия - 23 (2)

Томская область - 21 (4)

Мурманская область - 21

Костромская область - 20 (3)

Сахалинская область - 18 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 18

Республика Марий Эл - 16 (1)

Республика Ингушетия - 15

Республика Калмыкия - 13 (2)

Чеченская Республика - 11 (1)

Республика Адыгея - 11

Амурская область - 11

Карачаево-Черкесская Республика - 11

Республика Северная Осетия - 10

Камчатский край - 9

Республика Алтай - 7 (2)

Магаданская область - 4

Республика Тыва - 2

Чукотский АО - 2

Еврейская АО - 1

Ненецкий АО - 1

