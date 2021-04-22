ВСЕ ФОТО По всей России и за рубежом в среду, 21 апреля, прошли протесты в поддержку Алексея Навального

Штаб Навального в Москве / Youtube.com Судя по всему, в акциях протеста, названными организаторами "финальной битвой между добром и нейтралитетом", победил второй

Штаб Навального в Петербурге / twitter.com В ФБК* нет информации, сколько именно человек приняло участи в акциях, прошедших в день Послания президента Владимира Путина

Стоп-кадр видео Рупор Москвы / Youtube.com

По всей России и за рубежом в среду, 21 апреля, прошли протесты в поддержку Алексея Навального. Несмотря на превентивные задержания накануне и в день митингов, полиция и Росгвардия в целом действовали на самих акциях мягче обычного. По всей стране задержано 1770 человек, что в разы меньше, чем на январских акциях (тогда - более 5100 человек), а в Москве протестующие и вовсе беспрепятственно прошлись по центру города. Исключением стал Петербург - там силовики действовали наиболее жестко, задержанные жаловались на избиения и применение электрошокеров.

Судя по всему, в акциях протеста, названными организаторами "финальной битвой между добром и нейтралитетом", победил второй. И подобные легальные массовые выступления сторонников Навального могут больше не повториться, так как никто не сомневается, что вскоре ФБК* будет признан экстремистской организацией, ее деятельность в России будет запрещена, что крайне негативно скажется как на самих членах организаций, так и поддерживающих их и сочувствующих.

В ФБК* нет информации, сколько именно человек приняло участи в акциях, прошедших в день Послания президента Владимира Путина. "У нас нет точной цифры, но очевидно, что это были массовые акции", - сообщил Русской службе BBC пресс-секретарь ФБК Руслан Шаведдинов.

"Эхо Москвы" со ссылкой на "независимых экспертов" заявило, что в Москве на улицы вышли до 15 тысяч человек, а в Петербурге - до 9 тысяч, однако точную численность участников подсчитать невозможно, так как "люди были растянуты в колонны, передвигались и переплетались". В ФБК* такую статистику посчитали заниженной. По данным МВД, в Москве на митинг в поддержку Навального вышли 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - 4,5 тысячи человек. "Открытые медиа" дают иные цифры - в Москве протестовали не менее 25 тысяч человек. Всего по России МВД насчитало не более 15 тысяч участников протестных акций. Независимые оценки выше - более 50 тысяч человек.

В столице ближе к 19:00 Тверская начала наполняться людьми, которые пошли вниз к Манежной площади. В итоге на пятачках у Госдумы и гостиницы "Националь" быстро собрались сотни человек. У библиотеки имени Ленина также собрались сотни людей. Оттуда люди двинулись по переулкам в сторону Тверской. Собравшиеся скандировали традиционные лозунги - "Свободу политзаключенным", "Перемен", "Навальному - врачей" и кричалки против президента. На Моховую были стянули полицейские автобусы и бойцы Росгвардии, которые выстроились в живую цепь у проезжей части.

Москва, вид сверху pic.twitter.com/VOs5QXu3AZ — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) April 21, 2021

Колонны протестующих заполнили обе стороны Тверской. Вскоре команда Навального призвала людей идти к зданию ФСБ. ОМОН на происходящее реагировал спокойно, лишь напоминая, что акцию не согласовали власти города. Однако проход к Лубянке силовики блокировали. Тогда протестующие свернули на Большую Дмитровку, а затем на Кузнецкий мост - и продолжили шествие к штаб-квартире ФСБ.

Люди собираются по обеим сторонам Тверской, идут от Пушкинской, полиция пока стоит в стороне. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/0u0LXF4rKd — МБХ медиа (@MBKhMedia) April 21, 2021

Как отмечает BBC, в отличие от январских выступлений на этот раз в столице полиция не пытались задерживать людей или применять к ним силу. К половине десятого шествие в Москве фактически завершилось - по центру продолжили ходить лишь отдельные группы митингующих.

В Санкт-Петербурге силовики вели себя жестче: в ход пошли электрошокеры. По данным "ОВД-Инфо", одного участника акции трижды ударили дубинкой по голове и сломали ему палец, другого ударили коленом в лицо. В Питере акция должна была начаться на Дворцовой площади, но ее перекрыли спецтехникой и ОМОНом. В итоге люди стекались в соседний Александровский сад возле Адмиралтейства. Вдоль сада выстроился ОМОН, но людей пропускали беспрепятственно.

Люди начали идти шествием по скверу в Петербурге, все больше протестующих подтягиваются pic.twitter.com/BU1ssKxzKh — Андрей Пивоваров (@brewerov) April 21, 2021

Собравшиеся сконцентрировались на Сенатской площади и скандировали лозунги: "Свободу политзаключенным" , "Путин, уходи!", "Врача Алексею Навальному!" (этот лозунг был и на плакатах) и "Россия будет свободной". Затем колонна двинулась на Исаакиевскую площадь, к городскому парламенту, скандируя "Мы здесь власть". Полиция предупреждала о задержаниях, но когда они начались, основная масса людей уже двинулась к Сенной площади.

Когда толпа заполнила Сенную площадь, начались жесткие задержания. Людей тащили в автозаки, силовики стали применять электрошокеры.

‼️ Девушку бьет электрошокером и задерживает полиция в Петербурге. Видео: "Бумага" pic.twitter.com/R5FfhJLQw7 — Tatiana Usmanova (@TatianaUsmanova) April 21, 2021

Толпа двинулась к Невскому, но затем несколько раз меняла маршрут, и в итоге по набережным и переулкам дошла до Пионерской площади. За зданием ТЮЗа людей ожидал ОМОН, в сумерках начались задержания, но вскоре организаторы объявили о завершении акции. Уже после этого, когда силовиков на улице осталось намного больше, чем митингующих, начались особо жесткие задержания - возле Пионерской площади и по всему центру, в том числе на площади Восстания. Омоновцы прижимали людей в подворотнях лицом к стене, дожидаясь прибытия автозаков. Около 23 часов силовики все зачистили. Метро открыло центральные станции, задержанных погрузили в заказные автобусы и повезли в полицию.

По данным "ОВД-Инфо", Петербург на этот раз стал рекордсменом по жестким задержаниям - на утро 22 апреля в городе было задержано 805 человек (для сравнения - в Москве всего 29 задержанных).