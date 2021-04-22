Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет участвовать в качестве кандидата на выборах в Государственную думу. Он заявил "Коммерсанту", что у него нет технической возможности победить.

"Ни одна партия не дает гарантии, что меня зарегистрируют и не снимут", - отметил экс-мэр. Он уточнил, что получал предложение от партии, которую создавал кремлевский политтехнолог Андрей Богданов. От этой идеи Ройзман отказался.

Бывший мэр также сказал, что ему предлагали баллотироваться по Центральному округу Москвы. Но, по словам Ройзмана, выборы в чужом городе теряют смысл.

Как самовыдвиженец бывший мэр выдвигаться тоже отказался - из-за технических сложностей со сбором подписей.

Он пояснил, что в среднем по любому из округов необходимо набрать 15 тыс. подписей. "На сегодняшний день принято усложнение - каждый подписант должен оставлять подписи лично, любая грамматическая ошибка обнуляет подпись. Следовательно, если тебе надо представить 15 тыс., то тебе надо собрать 20 тыс., потому что отбраковка очень серьезная", - рассказал Евгений Ройзман.

Кроме того, каждая подпись должна быть заверена нотариально. Эта услуга стоит 1,4 тыс. рублей, то есть на заверение всех подписей понадобится 28 млн рублей.

"В этот момент встает вопрос, ты вкладываешь море энергии, поднимаешь всех своих сторонников, собираешь деньги, только для того, чтобы убедиться, что подписи собрать невозможно. Меня не интересует никакая движуха, я человек взрослый. Я могу работать только на результат. Но ты на старте понимаешь, что нет технической возможности добиться результата", - заключил оппозиционный политик.

Он признал, что "не может правовыми методами изменить систему". "Но это не значит, что я сдаюсь и ухожу в сторону", - подчеркнул Евгений Ройзман.

По его словам, деньги, собираемые на избирательную кампанию, можно потратить с большей пользой. "Мне есть, чем заняться. Те деньги, которые я могу потратить даже не на избирательную компании, я могу отдать их на сбор для маленького мальчика. Для меня Госдума - это тяжелющий рюкзак, который надо надеть и тащить с собой в гору. Все самые серьезные проекты я осуществил, не имея никакого статуса. Я уверен, что я обойдусь и без выдвижения. Это никак не повлияет на мои возможности", - приводит слова политика Znak.com.

Ройзман, по его словам, "оставляет за собой право делать то, что считает нужным". "Если будут выборы губернатора и будет отменен муниципальный фильтр, я готов принять в них участие. Если будут прямые выборы мэра, я тоже готов принять в них участие", - сказал он.

Ранее Евгений Ройзман не исключал для себя выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году, если найдет партию, от которой можно баллотироваться. Возможность сотрудничества с Ройзманом допускали партии "Новые люди", а также Российская партия свободы и справедливости.

В 2003 году Ройзман избирался в Госдуму как самовыдвиженец. Позднее он хотел переизбраться от партий "Справедливая Россия" и "Правое дело". В сентябре 2013 года Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга.

В 2017 году он объявил об участии в выборах губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", но не прошел муниципальный фильтр. В мае 2018 года Ройзман ушел в отставку с поста мэра Екатеринбурга в знак протеста против отмены выборов.