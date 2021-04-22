Армия России в четверг, 22 апреля, начала межвидовые учения на полигоне "Опук" в Крыму в рамках внезапной проверки боеготовности. Корабли Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа уже вышли в море в район проведения учений.

Как сообщает Минобороны РФ, в учениях принимают участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

Соединения ВДВ погрузили технику и личный состав на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район. Подразделения морской пехоты погружены на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах, сообщается на сайте Минобороны РФ.

В Минобороны РФ не уточнили, какое число личного состава и военной техники задействовано в учениях. Однако ранее сообщалось, что в рамках плановой проверки к берегам Крыма переброшены 15 кораблей Каспийской флотилии, 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ), самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ, штурмовики Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Полигон "Опук" находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. По данным Минобороны РФ, возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", высаживать до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Эти одни из самых масштабных военных учений последних лет проходят на фоне многочисленных сообщений о наращивании численности российских войск возле границ Украины. С конца марта Россия стянула в этот регион десятки тысяч военнослужащих. 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщал, что вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях Россия сосредоточила 28 батальонных тактических групп и подтягивает еще до 25 батальонных тактических групп. 19 апреля в этом регионе было сосредоточено уже до 150 тысяч военнослужащих. По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который озвучил эту цифру, "военное наращивание на границах Украины является самым масштабным за всю историю".

Напомним, с 20 по 24 апреля Россия временно закрыла для полетов небо над частью Крыма и Черного моря. А 24 апреля по 31 октября закрыт проход через Черное море для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Речь идет о трех следующих районах моря: вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. При этом Керченский пролив и подход к нему не попадают в запретные зоны.