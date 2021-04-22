ВСЕ ФОТО "Эскалация" на границе с Украиной завершена: Минобороны приказало отвести войска до 1 мая, концентрация техники и силы была связана с учениями

Министерство обороны Российской Федерации Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что по итогам окончания основного этапа межвидовых учений в Крыму в рамках внезапной проверки боеготовности, все принимавший в них участие войска должны вернуться в пункты постоянной дислокации

Министерство обороны Российской Федерации Наращивание численности российских войск у границы с Украиной, начавшееся 30 марта, и доведенное, по разным данным, до 100 тысяч и более военнослужащих, можно считать завершенным

Министерство обороны Российской Федерации

Наращивание численности российских войск у границы с Украиной, начавшееся 30 марта, и доведенное, по данным офиса президента Владимира Зеленского, до 80 тысяч и более военнослужащих, можно считать завершенным.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что по итогам окончания основного этапа межвидовых учений в Крыму в рамках внезапной проверки боеготовности, все принимавший в них участие войска должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Отвод техники и живой силы начнется 23 апреля и должен завершиться к 1 мая.

"Сегодня на полигоне "Опук" состоялся завершающий этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боевой готовности. Войска и силы успешно отработали весь комплекс задач по обеспечению военной безопасности южных границ Российской Федерации", - сказал Шойгу, прибывший в Крым.

В учениях приняли участие более 10 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотники "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор", более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. В рамках плановой проверки к берегам Крыма были переброшены 15 кораблей Каспийской флотилии, 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ), самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ, штурмовики Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны... Российские Вооруженные силы адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ. Здесь, в Крыму, в ходе внезапной проверки отработаны действия по противодесантной обороне морского побережья", - подчеркнул глава Минобороны.

Личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й и 98-й дивизий ВДВ должны вернуться в пункты постоянной дислокации, заявил Шойгу.

Снижение градуса геополитической напряженности на границе с Украиной уже позитивно повлияло на курс рубля, отмечает РИА "Новости". После сообщений Минобороны об отводе войск рубль резко на рубль усилил рост к основным валютам.

Напомним, с 20 по 24 апреля Россия временно закрыла для полетов небо над частью Крыма и Черного моря. А 24 апреля по 31 октября закрыт проход через Черное море для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Речь идет о трех следующих районах моря: вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. При этом Керченский пролив и подход к нему не попадают в запретные зоны.

На Украине эти действия России были расценены, как эскалация, а наращивание войск на границе сочли нагнетанием нервозности не только на Украине, но и в остальном мире. В администрации президента Владимира Зеленского заявили, что своими действиями Кремль пытается заставить Киев признать оккупацию части Донецкой и Луганской областей.

О том, что увеличение численности российских войск не означает намерение Кремля начать вторжение, говорили и международные эксперты. Аналитики "Международной кризисной группы" (ICG) назвали полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины маловероятным. Эксперты увидели в действиях Кремля лишь попытки запугать Украину наращиванием военной мощи на границе. Целью такого поведения может быть желание заставить Киев пойти на уступки по территориям на востоке Украины и не противодействовать гибридным силам на уже занятой части Донбасса.