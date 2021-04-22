Поезда в Сочи

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) отмечает рост спроса на поездки на юг РФ после закрытия авиасообщения с Турцией, сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

"Закрыли Турцию. У нас резко подросло сразу количество отправленных на юг пассажиров. Я не говорю, что хорошо, что закрыли Турцию, но мы понимаем, что люди должны где-то летом отдохнуть, и Черноморское побережье - это основное место, где люди могут отдыхать", - сказал Пегов. Его слова приводит "Интерфакс".

Россия с 15 апреля по 1 июня закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией под предлогом ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этой стране. Туроператорам запрещено продавать туры в Турцию.

Согласно неофициальной версии, закрытие турецкого туристического направления имеет политическую подоплеку. 10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил свое принципиальное решение не признавать Крым российским, а также поддержал возможное вступление Украины в НАТО. Уже 12 апреля российское правительство объявило о приостановке авиасообщения с Турцией.

По подсчетам Ассоциации туроператоров России, организованные российские туристы потратили на путевки в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня 32 миллиарда рублей. Путевки в Турцию на этот период купили около 600 тыс. человек.

В отрасли решение российских властей о приостановке авиасообщения считают ударом по турбизнесу, сопоставимым с закрытием границ в самом начале пандемии коронавируса. Потери туроператоров от приостановки полетов в Турцию составили минимум 5 млрд рублей.