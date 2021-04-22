Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-служба президента России 20 апреля главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин сообщил, что Россия занимает первое место в мире по показателю оттока за границу ведущих специалистов: за три последних десятилетия страна потеряла 65% ученых, ежегодно Россию покидает почти 70 тысяч специалистов

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

В Кремле заявили, что не видят никакой трагедии в отъезде ученых из России за рубеж, назвав это вопросом конкурентной среды и миграции.

"Это не всегда отток, это часть эмиграции. Ученые, они абсолютно свободные люди и работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются, и создаются наиболее комфортные условия", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные о рекордном с 2012 года оттоке российских ученых за границу.

20 апреля главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин сообщил, что Россия занимает первое место в мире по показателю оттока за границу ведущих специалистов: за три последних десятилетия страна потеряла 65% ученых, ежегодно Россию покидает почти 70 тысяч специалистов. Недостаток финансирования науки и отсталая инфраструктура стали причиной того, что теперь некогда передовая российская наука имеет невысокий уровень "кадрового, интеллектуального потенциала", а фундаментальная наука и вовсе находится в катастрофическом состоянии.

Эксперты в качестве причин, "выталкивающих" россиян из страны, также называют заметное изменение экономической ситуации в стране после 2014 года, ведущее к трудностям на рынке труда, снижению зарплат, сокращению возможностей для карьерного развития.

Четверть уехавших из России главным факторов своего отъезда назвали политическую ситуацию в стране, разочарование после выборов 2012 года, а также события 2014 года, по силовому присоединению Крыма и восточных областей Украины.

Но Кремль такая ситуация с оттоком умов не огорчает. По словам представителя президента Владимира Путина, "какие-то ученые уезжают, какие-то возвращаются". "Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный, и ничего трагичного в этой ситуации нет", - цитирует пресс-секретаря Дмитрия Пескова агентство "Интерфакс".