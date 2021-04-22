Санкт-Петербург, 21 апреля 2021 года

Дождь / Twitter

Акции протеста во всех городах завершились. По всей стране было задержано более 1400 человек, больше всего в Санкт-Петербурге (351), Уфе (87), Сочи (50). В Москве силовики вели себя показательно спокойно, всего было задержано 20 человек, а вышло на улицы, по разным оценкам, десятки тысяч.

О задержаниях в Петербурге рассказала в эфире "Дождя" координатор юридической помощи "ОВД-Инфо" Алла Фролова. По ее словам, вечером в переулках продолжились задержания. Силовики приказывали безоружным людям, которые не сопротивляются, лечь на землю, угрожая дубинками, после чего все равно били их.

Сотрудники 74 отдела полиции Санкт-Петербурга отказались вызывать скорую избитому задержанному, к которому ранее применяли электрошокер. У задержанного сильно кружится голова. Ему запретили пользоваться телефоном.

К некоторым задержанным в городе не пускают адвоката. Штаб Навального в Петербурге объявил о завершении акции. "Сейчас находиться на улице становится все опаснее. И поэтому мы завершаем акцию", - появилось сообщение в Telegram-канале последователей Навального.

Мария Касьяненко, доставленная в 44 отдел полиции Санкт-Петербурга, рассказала, что к ней применили электрошокер при задержании: "сотрудник полиции вел меня под руку и шибал меня электрошокером просто потому, что ему так нравилось". При задержании она не не оказывала сопротивления. В отделе ей не дали составить жалобу, но записали ее личные данные.

В Петербурге задержанных перевозят в обычных автобусах, автобусы переполнены



Видео: Маша Борзунова / Дождь pic.twitter.com/qNjYOiuHb5 — Дождь (@tvrain) April 21, 2021