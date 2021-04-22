Общий объем продаж туров на предстоящие майские праздники снизился более чем на 70% по сравнению с 2019 годом. Об этом рассказала "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

При этом Ломидзе указала на резкое увеличение спроса на внутрироссийские курорты за этот период, продажи таких туров выросли на 20-50%. Спрос растет несмотря на то, что размещение в отелях Крыма и Кубани подорожало на 20-30%.

По мнению исполнительного директора АТОР, на динамику продаж повлиял запрет на поездки в Турцию. "Если бы была Турция, картина была бы иной. Мы провели опрос на сайте, в котором приняли участие 10 тыс. человек. И из них 38% сказали, что планируют майские праздники провести в Турции. Опрос проводился до закрытия сообщения с этой страной. Турция бы сильно подкорректировала общую картину продаж", - считает Ломидзе.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией под предлогом ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этой стране. Туроператорам запрещено продавать туры в Турцию.

Согласно неофициальной версии, закрытие турецкого туристического направления имеет политическую подоплеку. 10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил свое принципиальное решение не признавать Крым российским, а также поддержал возможное вступление Украины в НАТО. Уже 12 апреля российское правительство объявило о приостановке авиасообщения с Турцией.

По подсчетам Ассоциации туроператоров России, организованные российские туристы потратили на путевки в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня 32 миллиарда рублей.

В отрасли решение российских властей о приостановке авиасообщения считают ударом по турбизнесу, сопоставимым с закрытием границ в самом начале пандемии коронавируса. Потери туроператоров от приостановки полетов в Турцию составили минимум 5 млрд рублей.