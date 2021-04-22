Информационные программы государственных телеканалов в своих итоговых выпусках за 21 апреля никак не освещали протестные акции в поддержку Алексея Навального, прошедшие в день послания президента России Федеральному собранию

Архив NEWSru.com

Информационные программы государственных телеканалов в своих итоговых выпусках за 21 апреля никак не освещали протестные акции в поддержку Алексея Навального, прошедшие в день послания президента России Федеральному собранию. В итоговых выпусках "Первого канала", "России 1" и НТВ ничего не сообщили о митингах в десятках российских городов и задержаниях их участников. Темой практически всех сюжетов федеральных каналов стало послание Владимира Путина, сообщает телеканал "Дождь".

Итоговый выпуск новостей на "Первом канале", вышедший в 21:00, был посвящен посланию Путина, вакцинации от коронавируса, дипломатическому конфликту России с Чехией, а также приговору бывшему американскому полицейскому Дереку Шовину, обвиняемому в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, и пропаже индонезийской подлодки у берегов Бали.

В вечерних выпусках НТВ, которые вышли в 19:00 и 23:00, сообщалось о послании президента, ситуации с коронавирусом и вакцинацией, объявлении американских дипломатов персонами нон грата в России, скандале с Чехией и переизбрании Башара Асада на посту президента Сирии.

Вечерний эфир программы "Вести" на "России 1", вышедший в 20:00, был посвящен также посланию Путина, американским дипломатам, межрасовым конфликтам в США, лесным пожарам в Дагестане и теме вакцинации.

Политические ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Время покажет" и "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым были практически полностью посвящены обсуждению послания президента. В программах также обсудили взаимоотношения с Украиной и странами Запада.

Между тем, 21 апреля по всей России состоялись многотысячные акции в поддержку Алексея Навального. Они начались на центральных площадях городов в 19:00, в Москве - на Манежной площади, а в Санкт-Петербурге - на Дворцовой площади. По всей стране силовики задержали более 1790 человек. Кроме того, у многих активистов, руководителей и координаторов штабов Навального прошли обыски.