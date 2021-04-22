Военные России будут создавать "зоны смерти" для оружия противника с помощью комплексов "Поле"

Министерство обороны Российской Федерации Российские военные учатся создавать "зоны смерти", которые будут полностью недоступны для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника. Концепция таких районов максимальной защиты уже принята и отрабатывается в ходе учений войск радиоэлектронной борьбы

Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные учатся создавать "зоны смерти", которые будут полностью недоступны для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника. Концепция таких районов максимальной защиты уже принята и отрабатывается в ходе учений войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в некоторых военных округах. Со следующего года такие маневры будут проводить в масштабах всей страны.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве, перспективные комплексы РЭБ "Поле-21" позволяют создать помехи, которые дезориентируют иностранные системы спутниковой навигации, включая американскую GPS NAVSTAR.

Комплексы РЭБ бьют сразу по нескольким системам крылатых ракет. Помехи спутниковой навигации заставляют их "потеряться" в пространстве и резко снижают точность. Дроны еще более уязвимы для глушения спутниковых навигационных систем. Помехами можно "задавить" их каналы управления с наземными станциями. В этом случае они не смогут передавать развединформацию и наводить высокоточное оружие.

По мнению экспертов, создание специальных зон позволит защитить не только армейские, но и социальные и промышленные объекты.

Впервые использование комплексов "Поле-21" в системе разведывательно-ударных контуров было отработано в середине апреля в 49-й общевойсковой армии ЮВО.

По данным Минобороны, с 2012 по 2020 год на снабжение было принято более 20 новых образцов техники РЭБ. Сейчас ведется активная работа по внедрению в них технологий искусственного интеллекта. Особенно они востребованы в системах поддержки принятия решений средств автоматизации органов управления. Это позволяет организовать совместную работу комплексов разного назначения. Есть среди них и новинки, радиус действия которых составляет несколько сотен километров.