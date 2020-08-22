В Хабаровске седьмую субботу подряд прошел митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Участники шествия немного изменили привычный маршрут, но закончилось оно, как всегда около здания регионального правительства.

К традиционным лозунгам в поддержку Фургала добавились лозунги в поддержку протестующих в Белоруссии "Беларусь, Хабаровск рядом!", а также в поддержку находящегося в коме Алексея Навального: "Навальный, живи!", "Вова, выпей чаю - Хабаровск угощает".

Вновь звучали и обращения федеральной власти: "Двадцать лет - доверья нет!", "Кремлевские олигархи, хватит жрать нашу землю", "Власть - это ответственность, а не вседозволенность!", а также воззвания к жителям других регионов: "Просыпайтесь, города, с нашей Родиной беда!"

Митингующие также выступали против массовой вакцинации от коронавируса препаратами, не имеющими международных сертификатов, пишет "Коммерсант". Люди также требовали прекратить аресты, штрафы и другие методы преследования митингующих. Среди флагов на этот раз было немало красных полотнищ с символикой СССР. Акция длилась более трех часов, полиция протестующим не препятствовала.

Акции в Хабаровске проходят с 10 июля. Администрация Хабаровского края оценила число участников сегодняшнего шествия в 1500 человек, что "на четверть меньше, чем неделю назад". В сообщении властей отмечается, что правоохранительные органы "продолжают работать с нарушителями и активными участниками несанкционированных мероприятий". Составлено 148 протоколов об административных правонарушениях, 122 материала рассмотрено судом. Средствами автоматической фиксации выявлено свыше четырех тысяч нарушений, включая проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп - линию.

По оценкам очевидцев, участников шествия было существенно больше: оно растянулось по центральным улицам не на один километр, его традиционно сопровождала колонна автомобилей. Также на акции появился новый "фургаломобиль": прежний находится на штрафстоянке, его регистрацию ГИБДД прекратила 6 августа, пишет издание "Хабаровский край сегодня". На бортах автомобиля наклеены изображения Сергея Фургала, лозунги в его поддержку, из динамиков раздавались песни Виктора Цоя.

Дальневосточники своих не бросают! pic.twitter.com/yG4LkC1YLk— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 22, 2020

Обычная суббота в Хабаровске pic.twitter.com/KCvXMqRWDz— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 22, 2020