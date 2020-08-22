ВСЕ ФОТО В доказательство того, что между Костиным и Аскер-заде существует романтичесая связь, Навальный продемонстрировал табличку с признанием в любви некому Андрею Костину от некой Наили в Центральном парке Нью-Йорка. Установить такую табличку можно только на пожертвование в размере от 10 тысяч долларов

Фото: Алексей Навальный / youtube.com Артем Лоскутов

Фото: Pather Alexiy / commons.wikimedia.org Работа Артема Лоскутова "Без любви ничего не получится", центром которой является табличка с любовным признанием президенту ВТБ Андрею Костину от ведущей "России-1" Наили Аскер-заде, отмечена премией "Инновация", проводимой под эгидой и при финансовой поддержке Минкультуры РФ

Фото: Михаил Тихонов / Moscow-Live.ru

Работа новосибирского художника Артема Лоскутова "Без любви ничего не получится", центром которой является табличка с любовным признанием президенту ВТБ Андрею Костину от ведущей "России-1" Наили Аскер-заде, отмечена премией "Инновация", проводимой под эгидой и при финансовой поддержке Минкультуры РФ. Как отмечается на сайте премии, это наиболее авторитетная национальная награда в области современного искусства.

Произведение Лоскутова победило в номинации "Проект года". Впрочем, проигравших в этом году не было: единогласным решением жюри лауреатами "Инновации" стали все номинанты. "Такое решение жюри призвано поддержать деятелей искусства в непростые для всех нас времена, показать сплоченность и солидарность всего сообщества", - сообщается на сайте премии.

Премия "Инновация" была учреждена в 2005 году, ее миссия - "поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности". В этом году премия "Инновация" вручалась в 15-й раз и второй год подряд - в Нижнем Новгороде при поддержке правительства Нижегородской области. Лоскутов сообщил в Twitter, что не поехал на церемонию из-за участия в другом мероприятии.

ребята эта работа только что получила премию минкульта (!) инновация-2020 как проект года https://t.co/J90yZTgwT6 pic.twitter.com/NGWAmhfQ67— артём лоскутов (@kissmyba) August 21, 2020

В этом году в жюри премии входили эксперты из Москвы, Риги, Парижа, Стокгольма и Дортмунда. На конкурс было подано 403 заявки. В итоге в каждой из шести номинаций было представлено по пять проектов. Призовой фонд премии составляет 3 млн рублей.

Расследование ФБК и любовная табличка

В декабре 2019 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о том, что телеведущая госканала "Россия-1" Наиля Аскер-заде пользуется яхтой и самолетом ВТБ, зарегистрированным на офшор в Белизе, а ранее принадлежавшим фирме-офшору, связанной с банком ВТБ.

По мнению Навального, президент банка Андрей Костин, которого с Аскер-заде связывают запретные для упоминания в СМИ близкие отношения, "просто реально стащил этот самолет с баланса государственного ВТБ и продал своему же офшору за символические деньги". В банке отрицают, что джет принадлежит группе ВТБ и связанным с ней лицам.

В доказательство того, что между Костиным и Аскер-заде существует романтичесая связь, Навальный продемонстрировал табличку с признанием в любви некому Андрею Костину от некой Наили в Центральном парке Нью-Йорка. Установить такую табличку можно только на пожертвование в размере от 10 тысяч долларов, и все дотации указываются в годовых отчетах парка. За всю его историю только одна обладательница имени Наиля вносила пожертвование - именно Аскер-заде.

После выхода расследования табличка из парка исчезла. Позже оказалось, что ее скрутили по просьбе художника Артема Лоскутова, который сделал из нее благотворительный лот под названием "Без любви ничего не получится". Табличка ушла за 1,5 миллиона рублей анонимному покупателю.

Деньги Лоскутов направил в "Русфонд", помогающий больным детям. Эта благотворительная организация была выбрана потому, что, как писал Навальный, предположительная стоимость имущества Аскер-заде примерно равна сумме, собранной "Русфондом" за 23 года своего существования.