За последние сутки в России выявлен 4921 случай коронавируса в 83 регионах, 121 человек скончался

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Из больниц за сутки выписано 6147 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 767 477

Фото: NIAID / flickr.com

За последние сутки в России выявлен 4921 случай коронавируса в 83 регионах, 121 человек скончался, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 951 897 заболевших и 16 310 умерших.

Из больниц за сутки выписано 6147 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 767 477.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 687

Санкт-Петербург - 183

Московская область - 161

Ростовская область - 129

Ставропольский край - 128

Нижегородская область - 122

Свердловская область - 121

Красноярский край - 114

Иркутская область - 105

Саратовская область - 95

Воронежская область - 94

Оренбургская область - 93

Кемеровская область - 91

Архангельская область - 89

Краснодарский край - 88

Ульяновская область - 87

Приморский край - 86

Волгоградская область - 85

Ханты-Мансийский АО - 83

Алтайский край - 73

Челябинская область - 71

Республика Калмыкия - 69

Хабаровский край - 68

Мурманская область - 65

Костромская область - 64

Ямало-Ненецкий АО - 63

Республика Дагестан - 61

Кировская область - 60

Сахалинская область - 58

Пермский край - 57

Омская область - 57

Новосибирская область - 56

Республика Крым - 55

Тюменская область - 52

Томская область - 51

Пензенская область - 50

Самарская область - 50

Республика Саха (Якутия) - 47

Белгородская область - 46

Орловская область - 39

Ярославская область - 38

Астраханская область - 38

Псковская область - 36

Республика Бурятия - 35

Курская область - 34

Ивановская область - 33

Калужская область - 33

Республика Коми - 33

Вологодская область - 33

Республика Мордовия - 33

Чувашская Республика - 33

Республика Алтай - 33

Республика Карелия - 31

Карачаево-Черкесская Республика - 31

Республика Башкортостан - 31

Республика Татарстан - 30

Брянская область - 29

Тульская область - 29

Ленинградская область - 28

Удмуртская Республика - 28

Рязанская область - 27

Курганская область - 25

Республика Тыва - 25

Магаданская область - 25

Тверская область - 24

Владимирская область - 23

Новгородская область - 23

Тамбовская область - 22

Республика Ингушетия - 22

Смоленская область - 21

Республика Адыгея - 19

Республика Хакасия - 19

Калининградская область - 18

Кабардино-Балкарская Республика - 18

Забайкальский край - 18

Липецкая область - 17

Республика Марий Эл - 17

Республика Северная Осетия - 15

Амурская область - 15

Камчатский край - 11

Чеченская Республика - 7

Севастополь - 6

Еврейская АО - 2

