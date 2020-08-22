За последние сутки в России выявлен 4921 случай коронавируса в 83 регионах, 121 человек скончался, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 951 897 заболевших и 16 310 умерших.
Из больниц за сутки выписано 6147 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 767 477.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 687
Санкт-Петербург - 183
Московская область - 161
Ростовская область - 129
Ставропольский край - 128
Нижегородская область - 122
Свердловская область - 121
Красноярский край - 114
Иркутская область - 105
Саратовская область - 95
Воронежская область - 94
Оренбургская область - 93
Кемеровская область - 91
Архангельская область - 89
Краснодарский край - 88
Ульяновская область - 87
Приморский край - 86
Волгоградская область - 85
Ханты-Мансийский АО - 83
Алтайский край - 73
Челябинская область - 71
Республика Калмыкия - 69
Хабаровский край - 68
Мурманская область - 65
Костромская область - 64
Ямало-Ненецкий АО - 63
Республика Дагестан - 61
Кировская область - 60
Сахалинская область - 58
Пермский край - 57
Омская область - 57
Новосибирская область - 56
Республика Крым - 55
Тюменская область - 52
Томская область - 51
Пензенская область - 50
Самарская область - 50
Республика Саха (Якутия) - 47
Белгородская область - 46
Орловская область - 39
Ярославская область - 38
Астраханская область - 38
Псковская область - 36
Республика Бурятия - 35
Курская область - 34
Ивановская область - 33
Калужская область - 33
Республика Коми - 33
Вологодская область - 33
Республика Мордовия - 33
Чувашская Республика - 33
Республика Алтай - 33
Республика Карелия - 31
Карачаево-Черкесская Республика - 31
Республика Башкортостан - 31
Республика Татарстан - 30
Брянская область - 29
Тульская область - 29
Ленинградская область - 28
Удмуртская Республика - 28
Рязанская область - 27
Курганская область - 25
Республика Тыва - 25
Магаданская область - 25
Тверская область - 24
Владимирская область - 23
Новгородская область - 23
Тамбовская область - 22
Республика Ингушетия - 22
Смоленская область - 21
Республика Адыгея - 19
Республика Хакасия - 19
Калининградская область - 18
Кабардино-Балкарская Республика - 18
Забайкальский край - 18
Липецкая область - 17
Республика Марий Эл - 17
Республика Северная Осетия - 15
Амурская область - 15
Камчатский край - 11
Чеченская Республика - 7
Севастополь - 6
Еврейская АО - 2