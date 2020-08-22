Зарегистрированной российской вакциной от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") не готовы прививаться 52% россиян, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого озвучил на форуме "Территория смыслов" глава центра Валерий Федоров

АГН Москва Валерий Федоров

АГН Москва

Зарегистрированной российской вакциной от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") не готовы прививаться 52% россиян, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого озвучил на форуме "Территория смыслов" глава центра Валерий Федоров.

"С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются", - прокомментировал он (цитата по ТАСС). 42% опрошенных ответили, что, "скорее всего", будут прививаться.

"Интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится", - отметил Федоров. По его словам, в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше. Кроме того, большинство россиян (58%) в ходе опроса не исключили второй волны коронавируса в стране. При этом доля респондентов, которые так считают, выросла за последний месяц на 6 процентных пунктов (было 52%).

Тех, кто считает, что второй волны, скорее всего, не будет, - только 30%. Более половины россиян (56%) в какой-то мере опасаются, что они или их близкие могут заболеть. 12% уверены, что вирус обойдет их стороной, а 13% пока вообще не задумывались об этом.

Российская вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, была зарегистрирована 11 августа. Президент России Владимир Путин, объявляя об этом, сообщил, что прививку уже сделала одна из его дочерей. После первого укола "температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим, и все", рассказал Путин.

В Европе и США к регистрации российского препарата, который еще не прошел третью фазу клинических испытаний, отнеслись с опаской. Опрошенные Reuters вирусологи предупредили, что вакцина, обеспечивающая неполную защиту, может заставить вирус мутировать. В этом случае он начнет уклоняться от антител и создавать штаммы, которые будут невосприимчивы и к другим вакцинным реакциям.

"Гам-КОВИД-Вак" состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа с разницей в три недели. В состав первого компонента входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S-вируса SARS-CoV-2. В состав второго компонента - вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген того же белка.

К моменту государственной регистрации первой из разрабатываемых в России вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 ее безопасность была проверена на 20 участниках испытаний. Именно столько человек получили оба компонента препарата в соответствии с той схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации. Остальные 18 участников получили только один из компонентов вакцины.

В Минздраве уверяют, что вакцинация будет добровольной, при этом первыми планируется привить учителей и врачей. У вакцины есть ряд противопоказаний: согласно официальной инструкции, ее не рекомендуется вводить людям старше 60 лет и детям младше 18 лет, а также беременным и кормящим. При наличии хронических заболеваний вакцину следует применять с осторожностью.

По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, "есть все основания" говорить, что первая зарегистрированная российская вакцина будет защищать от COVID-19, "по крайней мере, в течение двух лет, а может быть, на более длительную дистанцию". Однако в инструкции к препарату сказано, что продолжительность защиты неизвестна, а клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились.