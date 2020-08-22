Спустя два дня после госпитализации Алексея Навального и после его вывоза в берлинскую клинику Charité минздрав Омской области заявил, что в его моче был обнаружен алкоголь и кофеин

Pixabay.com Рано утром 22 августа Навального вывезли медицинским бортом в берлинскую клинику "Шарите". Врачи омской больницы поначалу заявляли, что Навальный "нетранспортабелен", и настаивали, чтобы он оставался в Омске до тех пор, пока его состояние не стабилизируется полностью

Фото: Штаб Навального в Омске / twitter.com

Спустя два дня после госпитализации Алексея Навального и после его вывоза в берлинскую клинику Charité минздрав Омской области заявил, что в его моче был обнаружен алкоголь и кофеин. В каких концентрациях, не уточняется: в официальном сообщении ведомства говорится, что "более детальная выписка представлена сопровождающим пациента".

"Одной из версии состояния пациента было отравление неопознанным токсином. Поэтому незамедлительно были взяты анализы на наличие токсических веществ в организме. Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин", - говорится на странице минздрава в соцсети "ВКонтакте". В окружении Навального эту информацию пока не прокомментировали. Давала ли семья согласие на обнародование результатов анализов, неизвестно.

В минздраве добавили, что в поверхностных смывах с одежды и рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат - "вещество, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров". В биоматериалах политика это вещество не обнаружено. Отмечается, что с согласия родных Навального врачи готовы предоставить всю необходимую информацию о результатах его обследования и ходе лечения, а также взаимодействовать с немецкими врачами.

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В день госпитализации Навального 20 августа ряд Telegram-каналов написали, что накануне политик якобы употреблял алкоголь, и его тяжелое состояние может быть следствием смешивания спиртного с медицинскими препаратами. Baza со ссылкой на источники писала, что в моче Навального обнаружены следы алкоголя, но его количество "ничтожно мало и не является определяющим".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что он не пил накануне вылета и не принимал никаких таблеток в день отлета. Единственное, что он употреблял перед рейсом - черный чай в кафе томского аэропорта. На борту самолета ему стало плохо, он потерял сознание и был срочно госпитализирован в больницу скорой помощи N1 после экстренной посадки в Омске.

Рано утром 22 августа Навального вывезли медицинским бортом в берлинскую клинику "Шарите". Врачи омской больницы поначалу заявляли, что Навальный "нетранспортабелен", и настаивали, чтобы он оставался в Омске до тех пор, пока его состояние не стабилизируется полностью. В клинике также уверяли, что вмешательство иностранных специалистов не требуется. При этом немецких врачей, которые прибыли в Омск, оградили от общения с семьей и соратниками Навального, их буквально оттеснили силой от автомобиля с иностранными специалистами.

Яка Бизиль, основатель фонда Cinema for Peace, который организовал перевозку Навального в Берлин, сообщил журналистам, что, если бы самолет с Навальным не совершил экстренную посадку в Омске, политик бы умер, передает Reuters.

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Между тем завотделением анестезиологии и реанимации медцентра им. Пирогова Борис Теплых, вошедший в бригаду врачей от Минздрава, отправленных в омскую больницу к Навальному, объяснил задержку с транспортировкой политика в Германию тем, что пилотам внезапно понадобился отдых.

"Когда пациент стабилизировался, бригаде санавиации было предложено начать транспортировку пациента, еще час назад немецкие коллеги, утверждавшие, что готовы транспортировать в любое время и в любом состоянии, заявили, что пилотам требуется отдых. И что больной находится в стабильном состоянии и может находится там, где он находится, еще десять часов, пока пилоты не отдохнут. Вот если бы он был в критическом состоянии, тогда бы они полетели", - написал Теплых в Facebook.

По его словам, семья Навального, хотя и "выбрала тактику максимального привлечения внимания", с врачами была "максимально корректна и внимательна". "Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех", - заявил врач. По его словам, все отрабатываемые версии касательно состояния Навального рассказывали семье, но "транслируется же все наоборот".